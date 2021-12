Andalucía presentará alegaciones a la versión inicial del Plan Estratégico Nacional de la PAC

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha avanzado que Andalucía presentará alegaciones a la versión inicial del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha expuesto hoy a información pública para su evaluación ambiental.

La Consejería ha convocado de forma urgente una reunión del comité de expertos de la PAC y, posteriormente, de la Mesa de Interlocución Agraria para realizar un primer análisis del documento ministerial, del que se puede concluir que no han sido atendidas las demandas realizadas por la consejera al ministro Luis Planas durante la reunión bilateral del pasado 26 de octubre, basadas principalmente en la ampliación del número de ecoesquemas planteados y en la definición de regiones.

Las organizaciones profesionales agrarias, Asaja, COAG y UPA, las Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y la propia Consejería han acordado presentar alegaciones “de forma conjunta” dentro del plazo de 45 días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Estado (hasta el 4 de febrero). “Pedimos altura de miras al ministro. El 40% de los agricultores corre el riesgo de perder entre el 10 y el 50%, un coste que no se puede asumir”, ha señalado Crespo, que ha destacado la “unidad” de acción del sector y la Junta de Andalucía para intentar arreglar esta situación.

Carmen Crespo ha recordado que “Andalucía ha sido una comunidad que ha tendido puentes durante toda la negociación, tanto en la conferencia sectorial del pasado mes de julio como en la última reunión bilateral para seguir avanzando en la elaboración del Plan Estratégico”. Además, y desde el primer momento, “Andalucía ha sido solidaria, ha demostrado capacidad para exigir lo que es justo, pero también ha tenido alturas de miras a la hora de debatir y negociar tanto con el Ministerio como el resto de comunidades autónomas”. De hecho, respecto al posicionamiento inicial de igualar el número de ecoesquemas al de regiones, la consejera ha señalado que “estaríamos dispuestos a aceptar doce”. Es decir, cuatro más de los actuales para que la diversidad agronómica del territorio se viese reflejado.

El 33% de los perceptores de las ayudas europeas son andaluces, por lo que “sin Andalucía no puede cerrarse una buena PAC”. Después de más de dos años de negociaciones, Crespo ha valorado el trabajo desarrollado junto a las OPAS para dar un giro de 180 grados a los planes iniciales del Gobierno de España, frenando un proceso de convergencia acelerado, evitando la eliminación de derechos y reduciendo la drástica eliminación de regiones productivas que se dibujaba en los planes iniciales, entre otras cuestiones. No obstante, la consejera ha incidido en que la aplicación de prácticas ambientales bajo el formato de ocho únicos ecoesquemas que propone el Ministerio “no se puede convertir en un coste de producción más, porque aunque nuestros agricultores y ganaderos quieren seguir siendo sostenibles, todos los cultivos no son iguales y necesitamos que esa riqueza productiva se vea reflejada en al menos doce ecoesquemas”.

Unidad de acción junto al sector

El presidente de Asaja-Andalucía, Ricardo Serra, ha incidido en la unidad de las organizaciones agrarias y el Gobierno de Andalucía en defensa de una PAC justa para los agricultores y ganaderos andaluces. Serra ha subrayado que Andalucía aglutina el 33% de los perceptores de la PAC y, por ello, ha sido contundente a la hora de reclamar al Ministerio "que tome en cuenta las demandas de Andalucía".

Por su parte, el secretario general de COAG-Andalucía, Miguel López, ha pedido al ministro Luis Planas que en este periodo de alegaciones “reflexione” y tenga en cuenta las propuestas del sector agrario andaluz. A su juicio, que desde el Ministerio de Agricultura se plantee un Plan Estratégico “que va a hacer tanto daño a la renta del sector agrario de Andalucía, significa que no ha entendido bien el mensaje de Bruselas”. López, quien ha calificado la propuesta del Ministerio de “una barbaridad”, ha sostenido que lo lógico es que se facilite a los productores, a través de los ecoesquemas, la posibilidad de desarrollar medidas de sostenibilidad en sus explotaciones “y esto no es posible restringiendo los fondos de la PAC”.

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi, ha valorado la unión del sector agrario y el Gobierno de Andalucía para consensuar el principio de las alegaciones al Plan Estratégico de la PAC elaborado por el Ministerio. En este sentido, ha señalado que “no tiene sentido” que el Ministerio defienda de una política agraria más verde y, sin embargo, se niegue a que se puedan hacer más prácticas medioambientales. “El ministerio tiene que aumentar el número de ecoesquemas y lo que esperamos es que atienda las alegaciones de Andalucía para que nuestros agricultores y ganaderos no se vean perjudicados”, ha señalado.

Por último, Cristóbal Cano, secretario general de UPA-Andalucía, ha hecho hincapié en que el trabajo realizado por las organizaciones agrarias bajo la unidad de acción con el Gobierno de Andalucía “siga dando sus frutos y logremos darle la vuelta a los últimos flecos del Plan Estratégico Nacional de la PAC”, especialmente los referidos a los ecoesquemas. Cano ha advertido que la propuesta del Ministerio “supone una merma importante para los agricultores y ganaderos andaluces”. “Esperamos que en este mes de alegaciones podamos corregir esta situación y lograr una PAC en la que se sienta cómoda Andalucía y que no provoque el descontento entre los agricultores y ganaderos andaluces”, ha dicho.