Antonio Pascual (Olula): "Parece mentira estar en contra de arreglar el problema del agua"

Con este tono de decepción, el alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual, uno de los municipios más beneficiados por la llegada del agua a la comarca del Almanzora, se refería a las declaraciones del Secretario General del PSOE almeriense y ex alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo.

“Hay problemas históricos y de interés general, que van más allá de las siglas políticas y que nos deberían encontrar a todos unidos y trabajando juntos por resolverlos. Uno de ellos es el problema del agua, que tiene en nuestra zona el kilómetro cero de la sequía. Pueblos como Suflí, llevan años pasando el verano sin que salga agua de los grifos y llenando los pozos con cubas. Ha tenido que venir el gobierno de Juanma Moreno a resolver un problema histórico, que lamentablemente durante 37 años ha estado en el olvido. Y ahora parece que hay algunos, que pertenecieron a esas administraciones, a los que les parece mal que Suflí, al igual que Olula del Río o Albox, tengan asegurado el suministro, vital para las personas y para la supervivencia de la industria comarcal”, ha asegurado el primer edil olulense.

“¿Qué solución le damos a quienes están esperando que se abran las compuertas del trasvase del Negratín que están cerradas desde 2021 ante la actual situación de sequía?. Nuestros pueblos se mueren de sed, nuestros cultivos necesitan agua, nuestros municipios requieren de agua para subsistir. Yo les pediría a quienes han tenido responsabilidades al frente de pueblos como los nuestros, un poco más de sensibilidad con nuestra gente. Se opusieron a las perforaciones en el Alto Almanzora, se oponen a unas obras que permitan asegurar y dar tranquilidad a los vecinos. Yo le pediría al señor Lorenzo, que por favor haga un ejercicio de memoria. Y que si al final no va a colaborar, como no lo hizo por ejemplo con la autovía del Almanzora, 40 años parada por una nefasta gestión, por lo menos, no ponga obstáculos en la lucha que mantenemos para que nuestros vecinos se queden en sus poblaciones y el valle del Almanzora sea un lugar para vivir”