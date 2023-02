Antonio Sanz dice "basta ya" de "maltrato a Almería" por el acceso directo A7-Puerto

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha expresado este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía un "basta ya" dirigido "al Gobierno de Sánchez" por el "maltrato" que, dice, "somete a Almería", al hilo del proyecto de construcción de un acceso directo entre la autovía A7 y el Puerto de Almería, que todavía no ha sido licitado por la administración estatal. El asunto se debatió en el marco de una pregunta parlamentaria del grupo popular y defendida por el parlamentario almeriense Manuel Guzmán.

"Cuando uno estudia el caso del Puerto de Almería solo le cabe una reflexión posible en relación con el gobierno de Sánchez y es: 'basta ya' de maltratar a Almería, de castigarla; esa es la reflexión, y lo digo porque es muy difícil entender por qué el Ministerio de Transportes no da luz verde a la licitación para que el acceso directo al puerto desde la A7 sea una realidad cuanto antes", afirma Sanz.

El consejero del gobierno de Juanma Moreno recordó durante su intervención que el almeriense es "el único puerto de interés general que no tiene un acceso directo, estamos hablando de algo de justicia y cuando hablo de maltrato no lo hago de manera gratuita, porque en el colmo de los colmos, tanto la alcaldesa María del Mar Vázquez como la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto han mantenido diversas reuniones con el Ministerio para desbloquear la situación, y la respuesta no ha sido ninguna". Añadió Sanz que "incluso desde el propio puerto se han ofrecido para adelantar el dinero este año para agilizar los plazos, si es que no hay disponibilidad presupuestaria por el Ministerio, y su respuesta ha sido nada de nada".

Esto demuestra claramente el maltrato al que aludo, pero también la confusión en la que vive el Partido Socialista y su grupo en Almería, que vota una moción, aquí no la apoyan... aclárense si creen y apuestan por Almería

"Esto demuestra claramente el maltrato al que aludo, pero también la confusión en la que vive el Partido Socialista y su grupo en Almería, que vota una moción, aquí no la apoyan... aclárense si creen y apuestan por Almería, y si lo hacen que liciten de una vez este acceso directo, eso es lo que esperamos que hagan de una vez por todas".

"Almería se merece seguir desarrollándose y tener un puerto que le permita seguir avanzando, el 2022 se cerró con 5.764 millones de euros en exportaciones, un 17% más que el año anterior, el tercer ejercicio consecutivo batiendo los récords; mientras Juanma Moreno cumple con Almería y ya está en marcha el proyecto puerto-ciudad que se va a firmar próximamente, aquí hay quien nunca cumple con Almería, la castiga y maltrata, y ha llegado la hora de ponerle fin, y tienen una gran oportunidad licitando el acceso directo, se lo merece Almería".

Defensa del almeriense Manuel Guzmán

Durante su exposición, Manuel Guzmán pidió al Gobierno de Sánchez que cuanto antes licite las obras del acceso directo, una infraestructura que ha calificado de “prioritaria e irrenunciable para la ciudad” y que actualmente cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía y Autoridad Portuaria, pero a la que es necesario que se sume también el Gobierno e España.

Guzmán recordó que el puerto de Almería es el único de interés general del Estado que no tiene acceso directo por autovía, lo que “lastra su desarrollo y la competitividad de las empresas almerienses”. A ello hay que sumar además el problema real de tráfico, ruido y contaminación que afecta a todos aquellos ciudadanos que pretenden entrar a la capital por la vía parque, situación que se agrava en época estival cuando recorrer los 10 km entre Aguadulce y Almería puede suponer hasta una hora.

El parlamentario del PP remarcó el impulso que se está produciendo en el puerto almeriense donde en 2022 se volvieron a alcanzar cifras récord en las exportaciones a pesar del incremento de los costes. Y explicó que gracias a su ubicación geográfica tiene como reto poder asumir la demanda actual y la potencial que tiene el tejido empresarial almeriense, un compromiso personal de la presidenta de la Autoridad Portuaria.

Por último lamentó que el Partido Socialista de Almería sea “embajador del sanchismo” y se dedique a “poner palos en las ruedas al crecimiento y desarrollo de Almería” como así lo demostró la semana pasada en el Parlamento cuando todos los partidos políticos, a excepción del PSOE, apoyaran una iniciativa para instar al Gobierno de España a realizar el proyecto de acceso viario directo desde la A-7 al puerto.