Cómo se adapta un artesano al mercado

El mundo del arte es un mundo difícil, solo hay que hacer un repaso de las biografías de los grandes artistas que ha conocido el mundo. Desde Caravaggio hasta Dalí quienes, a pesar de haber revolucionado el mundo del arte con ideas propias, han tenido que adaptarse en alguna ocasión al contexto en el que vivían. No es casualidad que se mencione a estos autores, ya que han sido las principales inspiraciones para el artista almeriense Emilio Pérez, un artista almeriense que se autodefine como aventurero, nómada y viajero, y cuyos viajes y experiencias le han conmovido para crear sus colecciones. También fueron Caravaggio y Dalí, junto con el Cabo de Gata los factores que configuraron el estilo del pintor, un surrealismo onírico y a veces histórico.

Emilio Pérez ha estado ligado al mundo del arte durante toda su vida. Su madre, natural de Madrid, se formó en la Real Academia de San Fernando y su padre, original de Alhabia le ha puesto el gen almeriense y andaluz. A pesar de llevar el arte en la sangre, ciertas circunstancias de la vida del artista lo llevaron a trabajar durante varios años en la banca.

Cuando se dio cuenta de que para él dedicarse al arte era una necesidad, decidió ahorrar y aventurarse a vivir la vida de artista. Se graduó en Bellas Artes en la Universidad de Granada, además de obtener los títulos de Técnico Superior en grabado, especialidad y Máster en A Coruña, Técnico Superior en escultura y Magisterio en Educación Musical.

Después de probar suerte en España, también probó suerte en otros mercados como el danés, británico y estadounidense, habiendo conseguido vender gran parte de su obra en Alemania, donde han desarrollado un gran gusto por él. “Al principio la respuesta que recibes de las galerías es un ‘no’, y cuando te compran la obra es porque has insistido mucho”, cuenta Emilio Pérez. El mercado del arte es muy complicado, puesto que a veces los artistas tienen que renunciar su estilo para adaptarse al mercado. Es lo que llaman ‘prostitución artística’, lo cual no es del agrado de ningún artista. Emilio Pérez en varias ocasiones se ha tenido que arriesgar mucho para poder exhibir su personalidad artística y sus pensamientos, lo cual alguna vez le ha causado algún problema. “Hace algunos años iba a exponer una obra a la que llamé ‘Contaminación Eclesiástica’. La obra fue robada antes de la exposición porque iban a asistir autoridades de la Iglesia. Después, una de las organizadoras me llamó para informarme de que se había llevado las obras a su casa para que no sufrieran daños”, cuenta con una leve sonrisa al recordar la anécdota.

Este año el artista almeriense fue invitado a Fitur para representar a Andalucía, elegido como uno de los mejores grabadores- especialidad a la que lleva dedicándose 24 años- de Almería. “Para mi esta invitación fue un lujo y todo un privilegio. Además, tuve la oportunidad de darme a conocer aún más en el mercado artístico español”, cuenta Emilio Pérez, que también quiso aprovechar la ocasión para compartir el orgullo que suponía pertenecer al profesorado de la Escuela de Arte de Almería.

Ahora, está trabajando en una colección nueva que será expuesta junto a otras de su firma en el Centro de Arte de Almería. Se trata de la colección ‘Romancero Gitano’, inspirada en la obra homónima del gran poeta granadino Federico García Lorca. El artista de Almería no niega que en ocasiones se sienta identificado con el poeta, por eso tras leer su obra, ha querido homenajear con su arte al de Granada.