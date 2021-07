Aproa celebra su Asamblea General y analiza las acciones realizadas en Prevención y Gestión de Crisis

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía, APROA, celebró ayer su Asamblea General para informar a todas las OPFH's sobre las acciones puestas en marcha en materia de Prevención y Gestión de Crisis durante este 2020. Igualmente se procedió a la aprobación de las modificaciones del Programa Operativo para las anualidades 2021 y 2022 y la constitución del Fondo Operativo 2022. Durante el transcurso de la Asamblea se realizó un repaso por las principales líneas de actuación impulsadas por esta Asociación y sus OPFH’s.

Sobre la PAC

Uno de los temas que se abordó en la Asamblea General fue el acuerdo alcanzado sobre la Política Agraria Común. Desde APROA se valora positivamente la apuesta por la OCM de Frutas y Hortalizas en los Planes Estratégicos de la PAC, por lo que el sistema de Reconocimiento y Ejecución de Programas Operativos de mano de Organizaciones de Productores reconocidas ha quedado garantizado con la presente reforma.

Promoción del invernadero solar

La Asociación de OPFH’s de Andalucía se encuentra inmersa en dos campañas de promoción a nivel europeo, una para el período 2019-2021, CUTE, “Cultivating the taste of Europe” que finaliza el 31 de diciembre de este año y otra para las anualidades 2020-2022, CUTE, “Cultivating the taste of Europe in Solar Greenhouses”. Ambas cuentan con cofinanciación comunitaria y están destinadas a la promoción del método de producción del invernadero solar, explicando al consumidor las bondades de nuestro sistema de producción.

El segundo año de ejecución de CUTE y el primero de CUTE SOLAR, con la irrupción del Covid-19, se centró en actividades de carácter más digital, como redes sociales, televisión y colaboración con influencers y prescriptores. En CUTE se realizó un rediseño de imagen de la campaña, otorgando más personalidad a las frutas y hortalizas de invernadero que se convirtieron en super estrellas protagonistas de dos spots. Se vinilaron 24 trailers que recorren Europa con la imagen de la campaña. Se inundó Mediaset con vídeos, artículos, un concurso infantil y mucha información del método de producción del invernadero, Toñi Moreno, Isabel Jiménez y Laura Madrueño fueron las prescriptoras elegidas.

En CUTE SOLAR dos personajes centrales, Eva y Bruno, viajaron de Alemania al sur de España para conocer el funcionamiento del método de producción, todo ello se difundió en los canales digitales en España, Bélgica y Alemania donde se compartieron las principales características del método de producción. Además, diferentes personalidades como el Chef Peña, la atleta olímpica Ivona Dadic o Gemma Mengual descubrieron los sabrosas que son nuestras frutas y hortalizas.

Agroecología: Durante el pasado ejercicio el Departamento de Agroecología de APROA realizó proyectos de revegetación en el entorno de los invernaderos asociados a las OPFHs que participan en el Programa Operativo. El objetivo de estos proyectos es favorecer la biodiversidad y el control biológico por conservación además de contribuir al mantenimiento y restauración del paisaje. El servicio incluye asesoramiento, diseño y seguimiento de los setos perimetrales para aquellos productores que participen en el Programa Operativo Parcial, así como jornadas de transferencia de información a aquellas OPs que lo soliciten.

APROA continúa incidiendo en la limpieza del campo e higiene rural y ha presentado 34 denuncias desde que comenzó el servicio. APROA cuenta con el teléfono de denuncia 687 500 400 y el email: residuos@aproa.eu para notificar la existencia de puntos negros, que puedan ser subsanados o denunciados ante la Administración.

Sobre APROA: APROA, de ámbito estatal, tiene como finalidad primordial la defensa y el fomento de los intereses de sus miembros y la promoción del asociacionismo agrario. En la actualidad, APROA cuenta con 54 Organizaciones de Productores miembros repartidos en las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, con una facturación de 2.504 millones de euros, un volumen de producción de 2.635.353 Tm; una superficie de producción de 36.958 hectáreas; y más de 15.000 agricultores asociados.