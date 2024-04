Ascensión de Aynat: “Lo que me ha llevado a ser lo que soy, ha sido siempre trabajo y actitud”

Ascensión Aynat es posiblemente la agente inmobiliaria más conocida de Almería. Con más de 20 años dedicado al sector inmobiliario, su entusiasmo y dedicación siguen activos como si fuera el primer día. Una mujer emprendedora, que actualmente ofrece sus servicios como fundadora de Keller Williams Almería, donde ha obtenido reconocimientos como el Premio Platino por Ventas durante ocho años consecutivos. Aynat destaca además por su importante labor solidaria, contribuyendo siempre con algún proyecto de ayuda humanitaria y encabezando la Fundación de Keller Williams Cares España, desde donde se promueven campañas muy significativas. Esta brillante mujer tiene además un serio compromiso con dar visibilidad a las mujeres que dejan huella por su impacto social o empresarial a través del proyecto “Mujeres de Honor”.

-Cuéntanos un poco como ha sido tu vida, ¿Cómo empezaste en el sector inmobiliario y cómo llegaste a donde estás ahora?

–Empiezo en esta profesión de casualidad. Tenía inicialmente un estudio de arquitectura y decoración, que compaginaba con el cuidado de mis tres hijos, pero que en un momento determinado me hizo llevar a cabo un parón en mi vida. Duré poco. Inmediatamente uno de mis hermanos me invitó a emprender junto a él en una franquicia inmobiliaria y gracias a su ánimo me vi capaz de hacerlo. Empecé de cero a formarme con la ayuda de quiénes me rodeaban y desde el primer momento me enamoré de esta profesión, teniendo claro que quería dedicarme a ello y ser de las mejores. Todo lo que soy hoy en día ha sido gracias a mi actitud positiva y mucho trabajo.

–¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?

–El trato directo con el cliente. Ellos te dan autorización para implicarte en sus vidas, en su futuro, y en esas ilusiones o tristezas cuando hay que vender por alguna circunstancia adversa. Esa implicación unido a poder ayudarles a conseguir lo mejor, es lo que más destaco de mi trabajo.

-Has sido galardonada recientemente por el Ayuntamiento por tu trayectoria empresarial, además se te han otorgado varios premios y reconocimientos dentro de Keller Williams, ¿Qué supone todo esto para ti?

–El reconocimiento por parte del Ayuntamiento por el Día de la Mujer ha sido muy emotivo, porque es tu ciudad la que te reconoce tu trayectoria. Llevo 24 años trabajando en este sector, y que te lo reconozcan tus clientes y tu gente que conoce como has ido evolucionando así como tu implicación con tu ciudad, ha sido muy bonito para mí. Conforme pasan las semanas soy más consciente de lo que supone, con la responsabilidad que conlleva demostrar esa trayectoria empresarial. Los otros premios son diferentes, se basan más en los éxitos numéricos que son frutos de mi trabajo, y también es muy bonito, porque algo estaré haciendo bien. En general me siento muy orgullosa, pero creo que todo esto es consecuencia de la pasión que le pongo a mi profesión.

–¿Cómo crees que es el papel de la mujer en el mundo de la empresa y concretamente en el sector? ¿Cómo ha evolucionado con el paso del tiempo?

–Personalmente he sido muy afortunada porque he contado con mucho apoyo desde el comienzo. Cuando empecé en este sector, era un mundo completamente diferente, y ahora viendo las fotos me he dado cuenta de que era de las poquísimas mujeres que había a nivel nacional como broker inmobiliario. En ese momento no me di cuenta, era una más para todos mis compañeros, pero con el paso del tiempo tuve que ir demostrando mi valía o preparación. Ahora estamos en otra fase totalmente diferente, a pesar de que por mi parte me he encontrado siempre muy respetada y reconocida.

–¿Existen desigualdades o diferencias hoy en día por ser mujer en el mundo empresarial?

–Cuando yo empiezo lo normal era que la mujer en el sector inmobiliario no tuviera puestos de responsabilidad, si no que se dedicara a otras funciones que no requerían cualificación ni preparación. Eran puestos de menor relevancia, y poco a poco eso ha ido cambiando. Actualmente estamos en un momento en el que las mujeres estamos demostrando que somos valientes y comprometidas, con una responsabilidad y carga importante. Somos nosotras las que debemos seguir trabajando fuerte para seguir demostrándolo. En este momento somos una mayoría de mujeres en el sector, muchas de ellas con puestos de dirección.

–¿Cómo surge y en qué consiste el proyecto ‘Mujeres de Honor’?

–Esta idea nace de una forma muy entrañable. Mi madre se encontraba enferma y decía que necesitaba sus momentos de recogimiento. Eso es lo que me ayudó a tener esos minutos del día en paz para poder pensar cosas, así me di cuenta de que había mujeres valiosísimas que habían pasado o estaban en mi vida y tenía que hacer algo para aprender de ellas porque de una manera u otra estaban dejando huella en mí. Me atreví a empezar a hacer unas preguntas a modo de entrevista con María Ángeles Carretero, porque necesitaba que estas mujeres pudieran contar al mundo lo que cada día hacían en sus trabajos, lo que estaban viviendo, todo lo que sentían… Son solidarias, comprometidas con la sociedad y con una trayectoria empresarial excelente, además con unos valores que pueden enseñar a otras personas gracias a su parte más humana.

-Tienes un gran compromiso social que llevas a cabo mediante acciones solidarias, ¿De dónde nacen estas iniciativas y por qué crees que son importantes? ¿Qué te aportan como profesional y persona?

-Es una responsabilidad que tenemos como seres humanos, el preocuparnos por nuestro alrededor. La oftalmóloga almeriense María Ángeles Carretero, una gran amiga, vino un día a pedirme consejo para donar una propiedad que tenía en Aguadulce. Hice un estudio sobre el valor de la vivienda, y le hablé de Aldeas Infantiles. Ella puso toda la confianza en mí para tramitar esa donación, y a partir de ahí, ya llevo 6. Descubrí con esta experiencia un mundo muy bonito al ver a la gente desprenderse de cosas materiales para ayudar a otras personas.

–Has sido durante 4 años presidenta de AMPSI, ¿A qué se dedica esta asociación y qué te ha aportado la experiencia personalmente?

–Esta asociación nace en Valencia, donde cuatro mujeres del sector inmobiliario se reunían para compartir experiencias profesionales, dándose cuenta de que tienen muchas cosas en común, una de ellas el interés por aprender. Deciden hacer estas reuniones extensibles a toda España y convocar un congreso donde se reúnen a muchísimas más mujeres que pueden aportar algo a otras. Me impliqué tanto con ellas que en pocos años me hicieron presidenta. Allí tuve la ayuda de mi hija Montse, llegando a internacionalizarnos.