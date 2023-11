Asociaciones pesqueras alertan que el 40 % del arrastre andaluz está condenado a desaparecer

La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) ha asegurado este miércoles que el 40 % de la flota andaluza de arrastre está condenada a su "desaparición" debido a la última propuesta presentada por el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius. "La propuesta presentada por la comisión europea para su debate en el próximo consejo de ministros de pesca de la unión europea a celebrar en Bruselas los próximos días 10 y 11 de diciembre supone que cerca de 40 embarcaciones de arrastre de Andalucía (40%) se verán obligadas a paralizar su actividad", ha dicho la FAAPE en una nota.

Aseguran que los recortes que se aplicarán a partir del próximo año 2024 se traducen en que solo podrán pescar entre 120-130 días al año, lo que "supone que la actividad no sea rentable y no poder garantizar los puestos de trabajo y la rentabilidad de la empresa". "Los argumentos utilizados por la comisión son totalmente falsos, ya que se basan en estudios científicos totalmente dirigidos desde una visión política y no técnica, el stock se esta recuperando y el sector no se merece la política que el comisario aplica para el arrastre del mediterráneo", afirman.

"Esperamos que la actuación de nuestro ministro en el periodo de negociación con el resto de países comunitarios sea positiva y logre paralizar este disparate del comisario, y así garantizar la actividad de nuestro sector", han añadido. En este sentido, han defendido que los pescadores andaluces realizan un pesca "responsable y sostenible", con medidas de autorregulación y de selectividad del arte de arrastre que garantizan la recuperación del caladero y por ello es necesario que puedan contar con días suficientes de actividad para garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo.

Concluyen tras indicar que la propuesta de la comisión significa una reducción del 9 % en los días de pesca (11.000 días menos para flota española) y un descenso del 9 % en los Totales Admisibles de Captura (TAC) de la gamba roja.