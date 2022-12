"Ruina": el 60% de los barcos de arrastre de Almería, por debajo de los 150 días de pesca

118 días para una embarcación en la que faenan dos hermanos, 108 días para otra en la que van tres hermanos, 99 días para un armador y dos trabajadores, 129 días para tres socios, 136 días para dos armadores y un marinero, 153 para tres marineros, 148 días para un padre, su hijo y un marinero. No son solo números, estos datos se refieren a embarcaciones eminentemente familiares que se ven gravemente afectadas por la última decisión tomada en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea la pasada semana que aprobaba una nueva reducción del 7% de las jornadas de pesca para la flota de arrastre en el Mediterráneo. “Se trata de una ruina económica absoluta y si desde Madrid y Bruselas no se le pone cara a esta ruina no sé lo que podrá pasar”, señala Mari Ángeles Cayuela, presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (Andmupes). Según el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y gerente de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca), José María Gallart, el 60% de los barcos de arrastre en la provincia almeriense, más de una veintena, se queda por debajo de los 150 días de pesca.

Este lunes, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, se reunía con el sector pesquero andaluz, representado por la Faape, Andmupes y también por la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) en un encuentro previo a la reunión de este martes a nivel nacional con el Ministerio de Pesca. "Lejos del triunfalismo que utilizaron días atrás algunas instituciones, nosotros tenemos la certeza de que es una situación casi inasumible para parte de la flota en Andalucía, tanto de arrastre del Mediterráneo como en el Golfo de Cádiz". Crespo apuntaba que los recortes, que afectan a 219 barcos en estas dos zonas, referentes a la reducción del 7% en el Mediterráneo y del 36% en la cigala dejan al 68% de la flota andaluza (149 embarcaciones) en situación de vulnerabilidad y pone en peligro la actividad de esta modalidad en toda Andalucía. "En el Mediterráneo andaluz son casi 1.100 días menos de pesca y unas pérdidas económicas millonarias; lo más grave es que 64 de los barcos se quedan por debajo de 150 días, es decir, el 65% de la flota, con lo cual el sueldo se queda en un tercio, esto en una etapa de inflación".

Para la consejera, el plan plurianual de la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, que entraba en vigor en enero de 2020, "ya está haciendo que este sector tenga un 37% menos de días de pesca y en el Ministerio están seguros de que se llegará al 40%, un situación absolutamente al límite". Para hacer frente a esta situación, en esta actividad que afecta a la provincia almeriense, Consejería y sector han consensuado una batería de peticiones que llevarán este martes al Ministerio, por un lado, respecto a las posibilidades dadas en el sistema de compensación del 3% de días aprobado en Bruselas y descartando la modificación de las redes, puesto que el sector ha acometido otra recientemente, lo único que queda y a lo que puede acogerse es a la parada de cuatro semanas continuadas en la actividad y así se va a solicitar, si bien habría que esperar, como apunta Gallart para ver cómo el Ministerio articularía dicha parada. Por otro, se va a solicitar que la línea de ayuda de acceso a la financiación ICO (Instituto de Crédito Oficial) con Saeca (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria) se modifique dada la dificultad de su acceso por parte del sector y la modificación también de las ayudas expuestas por Real Decreto en su artículo 34 referente a las ayudas a los pescadores ya que no satisfacen las necesidades del sector; además, se va a pedir que la bolsa de días que el Gobierno reparte a final de año, se divida a principios del ejercicio para que se puedan planificar y organizar los recursos que tienen las embarcaciones, finalmente, Andalucía insistirá en el IVA superreducido para el sector pesquero, "realmente influye en la cesta de la compra y es absolutamente necesario para que no influya la situación de los impuestos en el consumo de pescado en Andalucía y el resto de España".