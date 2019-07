La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía convoca elecciones para elegir presidente el 19 de septiembre

La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), creada en 1978, convoca a sus socios con derecho a voto, siguiendo con la dispuesto en los artículos 19 y 41 de los Estatutos, para celebrar Asamblea General Extraordinaria el próximo 19 de septiembre, donde se elegirá al que será su décimo cuarto presidente y nueva Junta Directiva. Antonio Sánchez Tapia, actual presidente de AEMA, culminará su mandato, iniciado en septiembre de 2015, y, tras 4 años como representante de los empresarios, reconoce que “a pesar de haber vivido una etapa sin viento a favor”, la ayuda tanto de su Junta Directiva, como de muchos empresarios de la Comarca, le ha hecho defender y dar valor a un sector que no sólo es el sustento de muchas familias sino que, además, ha demostrado ser “una industria con ganas de ser protagonista del desarrollo económico de Andalucía”. La cita a elecciones se celebrará en la sede de AEMA a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y a las 20:00, en segunda. Tendrá, como orden del día, el informe del presidente saliente, en primer lugar, la presentación de programas y proyectos de los nuevos candidatos a presidente, en segundo lugar, y la elección de nueva Junta Directiva por conclusión del mandato de la actual, como último punto. El actual presidente, que muestra todo su apoyo a la que será la nueva Junta Directiva a partir del próximo 19 de septiembre, asegura que “quedan, aún, muchos frentes por mejorar”. Entre ellos, “la parte de formación, en la que, a pesar de los grandes intentos por conseguir consolidar los ciclos de grado medio para la familia profesional de la piedra, así como que la Escuela del Mármol de Fines sea el centro de referencia real, donde se ofrezca dicha formación, y donde poder conseguir formar a futuros profesionales, a día de hoy, no es posible, aunque están sentadas las bases para conseguirlo definitivamente”. Además, recuerda que “en lo relativo a la industria extractiva, la Administración Andaluza tiene, como asunto pendiente, el tema de las Garantías Financieras de Restauración, para garantizar la seguridad jurídica y, por ende, la estabilidad del Sector para el futuro ya que, a día de hoy, esto sigue siendo un asunto gravísimo y una de las mayores preocupaciones del sector”. También resalta el directivo, como tema en el que trabajar, “el I+D, que, sin ninguna duda, es el futuro de cualquier sector”. De las innovaciones dependerá la capacidad competitiva y teniendo en cuenta “la situación concursal en la que entró el CTAP hace unos años, de ningún modo se favorece al sector compuesto, en su mayoría, por pequeñas y medianas empresas, con poca capacidad individual para tener su propio departamento de I+D”. No ha querido dejar a un lado Sánchez, la labor de potenciación de la marca, tanto de la Marca Macael, aglutinadora de un sector, que demuestra un conocimiento y saber hacer, como de la individual, de cada una de las empresas, para diferenciarse en los mercados y ofrecer así, un mayor valor añadido frente a competidores, ambas vistas desde el punto de vista de la internacionalización, que hoy en día ya es un hecho. “Logramos hacer grandes actos de promoción como el realizado en el MET de Nueva York el pasado junio de 2017, sin embargo, hay también mucho por hacer en este sentido pues, el esfuerzo en el ámbito internacional de una marca debe ser continuo y duradero en el tiempo”. En cuanto a las candidaturas, cabe destacar que se deberán presentar completas y cerradas, avaladas con la firma de un 5% de los socios con derecho a voto, hasta quince días naturales antes del señalado para las elecciones, es decir, antes de las 14:00 horas del día 4 de septiembre de 2019, teniendo en cuenta que cada socio podrá avalar una sola candidatura. Hasta 15 días antes del señalado para las elecciones, habrá expuesto en el tablón de anuncios de la Asociación, un listado alfabético de socios con derecho a voto, facilitando dicho listado a los candidatos a presidente que lo soliciten. Tras el escrutinio, que tendrá lugar al final de la votación, se proclamará la candidatura más votada, a la que se dará posesión como nueva Junta Directiva dentro de los 15 días siguientes.

Como colofón, Antonio Sánchez no ha querido dejar pasar la ocasión para “agradecer a la Junta Directiva de AEMA así como a todos los trabajadores de AEMA y CESTEMA, el trabajo duro para conseguir mejorar nuestro sector”.