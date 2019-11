Atakama RZ: consistencia, rendimiento y sabor para el tomate pera de Rijk Zwaan

Son ya casi 30 años de presencia en Almería y una experiencia más que contrastada en una trayectoria profesional llena de éxitos. Rijk Zwaan, multinacional holandesa que se dedica a la obtención y venta de semillas, es un referente en cultivos intensivos a nivel mundial. Desde su centro de investigación en La Cañada, con oficinas, laboratorios de biología molecular y de patología y un centro de mejora en El Ejido; la firma trabaja para obtener las mejores semillas para el campo almeriense.

Y lo ha vuelto a hacer. Estos días están presentando a través de unas jornadas en campo la variedad comercial de un tomate pera que está conquistando. Lanzado esta misma campaña, Atakama RZ, cumple con todo lo que el agricultor desea: consistencia, buen tamaño acorde a las exigencias del mercado y algo mayor a su competencia directa, gran sabor y rendimiento.

Durante toda el día de ayer y también hoy, Rijk Zwaan está mostrando a pie de finca las características y propiedades de Atakama RZ, que está llamado a hacerse un hueco de excepción en los tomates pera. Manuel García Camacho es un agricultor nijareño que ha abierto las puertas de su invernadero a la multinacional holandesa. En concreto a Manuel Hernández, responsable del cultivo de tomate de Rijk Zwaan Ibérica; y María del Mar Gimeno, delegada comercial de la Almería Levante, quienes están siendo los encargados de dar todos los detalles acerca de Atakama RZ, que tras tres años de screening esta campaña ya se comercializa a nivel comercial y en la que García Camacho ha confiado plenamente para sus 16.000 metros cuadrados de terreno divididos en dos invernaderos.

“Está puesta desde el 7 de agosto y pese a el calor que ha hecho cuaja de manera espectacular. Además, no padece la mancha de ‘peseta’. Y además, no solo en esta finca como se puede comprobar, sino que en todos los sitios en los que se ha cultivado, ni rastro”, explica Gimeno, quien segura además que se solapan unos ramos con otros de largos, con muchas piezas, luego cuenta con un gran rendimiento.

Por otro lado, tiene un manejo agronómico muy cómodo para el productor, algo que corrobora el propietario de la explotación. “Yo todos los años hago pruebas con Rijk Zwaan y Atakama me llamó la atención desde el primer momento. Por ejemplo, con respecto a otros, he visto que era más productivo, más calibre y con la misma o más calidad tiene una gran resistencia a virosis. De hecho, no he padecido ninguna” Finalmente, “ha sido la calidad, pero sobre todo la productividad lo que fue decisivo para que me lanzara con todo a Atakama, que es M”.

En términos generales, Atakama RZ presenta gran adaptación a ciclos largos, mantiene el calibre y forma en invierno; y una importante calidad de fruta: piel, color, vida comercial, sabor..