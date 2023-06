La Autoridad Portuaria de Almería participa en Breakbulk, la feria más importante de carga

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) participa, desde hoy y hasta el jueves 8 de junio, en Breakbulk Europe, la feria europea más importante en carga a granel, logística de carga de proyectos y ro-ro, que se celebra en Rotterdam con más de 600 expositores y más de 120 países representados.

La delegación de la APA, liderada por su presidenta Rosario Soto, aprovechará el encuentro para mostrar las ventajas competitivas de los puertos de Almería y Carboneras a operadores logísticos, agentes marítimos, importadores y exportadores a quienes atenderá en su expositor incluido en el stand de ‘Ports of Spain’, coordinado por Puertos del Estado bajo el lema “Specialists in all things special”; a la vez que acompañará a los consignatarios que operan en Almería como son Grupo Ronco y Grupo López Guillén y empresas como Cosentino.

La Autoridad Portuaria acude al salón de carga y logística con una agenda programada en la que además de encuentros bilaterales, asistirá en el marco de la feria, a actos organizados por operadores y proveedores de soluciones logísticas internacionales, así como visitará el Puerto de Rotterdam, el más importante de Europa.

El objetivo de la APA con su participación en Breakbulk es la captación de nuevos tráficos, en particular aquellos en tránsito y ro-ro que conlleven instalaciones portuarias como las que ofertan los puertos almerienses.

Almería, en la oferta del sistema portuario español

La APA acude a Breakbulk de la mano de Puertos del Estado junto a otras 19 autoridades españolas.

La oferta del sistema portuario español, plataforma logística más importante del Sur de Europa, se convierte en uno de los principales reclamos de esta feria con más de 62 kilómetros lineales de muelles dedicados a graneles, 18 kilómetros de muelles dedicados a tráfico ro-ro, y 45 kilómetros multiusos, atendidos por más de 300 grúas.

Europa es el principal mercado de España, así de los 548 millones de toneladas de mercancías movidas en los puertos españoles en 2022 más del 46% tuvieron como origen/destino algún país del continente europeo, 111 millones, el 20%, con América, y 103 millones de toneladas, el 19%, con África, y 73 millones, 13%, con Asia.