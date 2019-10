Las obras de los pozos de emergencia para dotar de agua para consumo humano a los municipios que lo necesiten (Olula del Río y Albox), están generando ciertas discrepancias entre los vecinos que “temen” que el agua cuyo destino es el abastecimiento domiciliario, termine siendo utilizada para riego de cultivos.

Es por eso que el Ayuntamiento de Alcóntar, solicitará al gobierno autonómico que antes de comenzar las obras se utilice una tubería alternativa para que el agua llegue a los domicilios, lo haga “con todas las garantías y la mayor transparencia”.

Desde el Ayuntamiento de Alcóntar recuerdan que la obra no es del consistorio y el agua que hay debajo de la tierra es de propiedad pública; lo que motivó que el Presidente de la Mancomunidad y alcalde de Alcóntar, Antonio Ramón Salas, haya sido el primero en negar que ese agua se destine para regar la agricultura del Levante “eso no es cierto, yo sería el primero que no lo permitiría. El agua se va a destinar para abastecer a los vecinos de nuestros pueblos del Almanzora que a día de hoy no tienen. La propia Ley del agua lo dice, se trata de unas obras de emergencia para abastecimiento humano”.

Por eso desde los municipios que con esta obra de 3.000.000 de euros se beneficiarían temporalmente de la medida porque el agua llegaría a sus casas, no se entiende que una medida temporal, se trate de magnificar, aun desoyendo a lo que dicen desde la Junta de Andalucía, desde donde se afirma que el agua es para abastecimiento humano. “El agua es un problema que tienen pueblos como Olula del Río o Albox, pero que otros como Tíjola, Suflí o Lúcar también lo tienen. El cierre del grifo del trasvase provocará escasez de agua, y si no llueve, habrá más municipios en esta misma situación”.

Por ello este próximo miércoles se llevará a cabo en Tíjola una reunión a las 10 de la mañana, donde están convocados todos los alcaldes de la comarca y miembros de la denominada Mesa del Agua.