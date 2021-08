BNI Almería iniciará nuevo grupo en Roquetas para potenciar el empresariado del Poniente

BNI (Business Network International), presente en Almería desde el año 2014, lanzará un nuevo grupo en la provincia en el mes de octubre. Se trata del grupo BNI ALM Innova en el Poniente almeriense, con sede en Roquetas de Mar. Este nuevo grupo de referencias empresariales almerienses se lanzará manteniendo la filosofía de BNI, el “Givers Gain; los que dan, recibirán”, un método estructurado, positivo y profesional que se replica en todos los grupos de trabajo que contempla la red global de la organización.

BNI ALM Innova comenzaba a gestarse a principios de este año 2021. Ya hay 20 empresas miembro y en las próximas semanas esperan tener las que aún restan para que el grupo pueda iniciar su andadura. “En total deben ser 35 miembros como mínimo para lanzar el grupo y, aunque el verano es una época difícil, ya que muchas empresas están cerradas por vacaciones, y es más difícil atraer gente, a finales de septiembre o principios de octubre esperamos tener los miembros necesarios para lanzar el grupo”, explica José Enrique Martínez Berenguer, director del nuevo grupo BNI ALM Innova.

Aunque su sede esté en Roquetas de Mar, en BNI ALM Innova tienen cabida empresas de toda la provincia. Así, hay empresas de Almería, La Mojonera o Roquetas, entre otros. “Gracias al online nos podemos conectar en cualquier momento y desde cualquier punto, por ello al grupo pueden entrar empresas de cualquier lugar de la provincia”, matiza Martínez. Entre los sectores que conforman hasta la fecha este grupo destacan una asesoría fiscal, una asesoría laboral, una empresa dedicada a la protección de datos, una carpintería metálica o una empresa de reformas, entre otras.

Una vez que se lance el grupo se realizará un evento especial en el que se invitará a empresarios de la zona para que conozcan el nuevo proyecto empresarial y animarlos a que puedan sumarse. Aunque no existe un límite de participación solo se permite una empresa por especialidad. Es un derecho de marketing exclusivo y en BNI respetan esa exclusividad teniendo solamente una especialidad por categoría.

Este grupo viene a sumarse a los dos ya existentes en la provincia, compuestos por 57 miembros, y otros tres más en formación, por lo que BNI se encuentra inmerso en pleno proceso de ayudar a más empresarios. Al final de este año 2021, cuando estén los seis grupos formados, BNI Almería será una comunidad empresarial compuesta por más de 200 miembros en toda la provincia, que trabajan, colaboran y generan sinergias.

José Enrique Martínez Berenguer es miembro activo de BNI Almería desde abril del año 2020. Se unió a la red empresarial de colaboración transfronteriza en plena pandemia por COVID-19, que obligaba a BNI a reinventar sus encuentros entre empresarios para poder mantener todas las medidas de seguridad, por lo que las reuniones semanales comenzaron a realizarse de forma online. “Al principio yo estaba un poco reacio, porque cambiaba la concepción que tenia de BNI, pero la verdad es que estoy súper contento, ha sido un año muy bueno”, afirma Martínez.

Martínez es el fundador de Insurance Brothers Correduría de Seguros. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector de los seguros donde se iniciaba en el año 2006, aunque es corredor de seguros desde hace una década. “Nosotros trabajamos con casi todas las compañías de seguros grandes del mercado y nos dedicamos al aseguramiento tanto a particulares como a todo tipo de empresas”, explica.

Pertenecer a BNI Almería le ha reportado grandes beneficios. “Es raro la semana que no me llega una nueva referencia de algún contacto, algunas llegan a buen término y otras no, pero fácilmente, solo en este primer año ha incrementado la facturación de mi empresa en un 10 por ciento, y eso que solo llevo un año, y un año difícil dada la actual situación”, asegura, matizando además que “yo no concibo un negocio sin estar en BNI”.