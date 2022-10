Para CSIF la temporalidad salva la creación de empleo sin rescatar la economía de Almería

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, hace balance de los datos presentado hoy del pasado mes de septiembre por el Servicio Público de Empleo Estatal y considera que, cumpliendo con los ciclos económicos, la temporalidad salva la cifra de la creación de empleo, pero no rescata la economía de Almería. En total, el paro ha descendido en 824 personas en la provincia.

En esta línea, el sindicato recuerda que el Sector Servicios y el Agrícola “han insuflado algo de oxígeno” al desempleo con la creación de 292 y 628 puestos de trabajo respectivamente. Sin embargo, apunta que esta cifra positiva es solo un “espejismo” que responde a los ciclos productivos de la provincia que se fijan con el inicio de la campaña agraria. “Sin ir más lejos, el próximo mes de octubre, el paro también bajará en Almería, la reincorporación del colectivo del manipulado, ha sido el único y verdadero motivo de mejora en los datos del paro y esta dinámica no se traduce en una mejora profunda y afianzada en la creación de puestos de trabajos, es producto de la estacionalidad y, por lo tanto, no es síntoma de mejoras reales en el mecanismo económico, ni el buen resultado de la aplicación de las políticas de empleo, sino de la inercia laboral que genera el agro almeriense. Así, de manera cíclica no deja de perderse el foco en aplicación de medidas económicas que, de verdad, saneen nuestro modelo productivo”, ha matizado el presidente de CSIF Almería, Juan Fernández Cabezas.

Asimismo, el presidente sindical indica, una vez más, la prioritaria necesidad de apostar por poner en marcha fórmulas que asienten las bases adecuadas y consensuadas de la economía y que optimicen los medios productivos de la provincia, como puede ser la industria auxiliar agrícola, por parte, tanto de los agentes económicos como desde las diferentes administraciones.

Desde una perspectiva autonómica, CSIF ha lamentado que Andalucía lidere la subida del paro en todo el país y sea la comunidad autónoma que registró el pasado mes de septiembre el mayor incremento del número de parados, lo que supone una subida de casi un 0,9% con respecto al mes anterior.

Los datos difundidos indican que el número de desempleados en Andalucía aumentó en septiembre en 6.788 personas con respecto el mes anterior, lo que sitúa en 779.282 la cifra total de personas registradas en los servicios públicos de empleo. Tras Andalucía, las comunidades autónomas con mayor incremento del paro en número absolutos son Cataluña con 3.373 parados y Asturias con 2.565. Además, la comunidad andaluza pierde 9.310 afiliados en septiembre, dato que supone un descenso del 0,29% con respecto al mes anterior, cifrando en 3.251.254 el número total de personas ocupadas.

En esta línea, desde CSIF Andalucía, han calificado de “muy preocupantes” los datos hechos públicos hoy por el Ministerio que “vaticinan unos meses muy complicados, ya que al incremento del número de personas paradas se unen los efectos de la inflación”.

“Ahora más que nunca debemos exigir a las administraciones una apuesta firme por garantizar servicios públicos de calidad y medidas urgentes que permitan romper la tendencia de la temporalidad y la precariedad que caracterizan la oferta de empleo en Andalucía”. El sindicato defiende que se potencien sectores con futuro como la industria, la innovación y las nuevas tecnologías, porque “sólo así lograremos darles la vuelta a los porcentajes de parados tan negativos como los publicados hoy”.

Como viene repitiéndose en los últimos meses, el paro vuelve a afectar más a las mujeres que a los hombres. El desempleo femenino acapara el 60% del total (467.146 mujeres en paro), frente al 40 % de hombres parados (312.136).