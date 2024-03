Para la CUCN la solución es “menos titulares y más agua”

Con una agilidad poco propia de quien presume orgulloso de sus 72 años que está a punto de cumplir, Antonio López, presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comunidad de Níjar, lleva a los periodistas a la balsa número cinco, que rebosa vida, y salta el muro que separa la tierra del agua.Apoyado a la orilla de la balsa comienza a desgranar, sin riesgo de resbalarse, cómo encara él este ‘Día Mundial del Agua’, ocasión para la que es muy crítico con la “improductividad de los gestores del agua”.

“En la zona en la que estamos la sequía es permanente pero no nos falta agua y es porque hace veintitrés años previmos construir una desaladora”, dice, comparando la situación del Campo de Níjar con ciudades como Barcelona, donde se estudia ya qué pasos dar en las restricciones. “La gente solo piensa en los turistas y en ganar billetes”, explica.

PREVISIÓN, UNA NECESIDAD

López destaca que los gestores deben tener una anticipación en materia hídrica para evitar verse apurados cuando la sequía se recrudece. Explica que la nueva balsa que se va a empezar a construir este mes fue adjudicada a finales del pasado año y debe estar terminada en el mes de diciembre, cuando se debería empezar a volcar agua en el hectómetro cúbico que tiene como capacidad.

“Nunca nos va a faltar agua, es una garantía de futuro”, asegura, que señala a quienes “no entienden que un embalse no hace daño”. Previsión es una de las palabras que más repite López durante la entrevista. “Los proyectos grandes hay que pensarlos cinco años antes de que hagan falta”, defiende el presidente de la CUCN.

Sobre las ayudas por parte de las administraciones, palmas y pitos. “El Gobierno nos intenta ayudar en lo que puede pero la Junta tiene que pensar más en el agua, porque dicen que las leyes no permiten apoyos para nuestras obras”, asegura.dos nuevas balsas

Las dos nuevas balsas que la CUCN acaba de aprobar son la mejor muestra de la capacidad de anticipación que tienen los regantes del Campo de Níjar ante los posibles escenarios de falta de precipitaciones. Las balsas 9 y 10 fueron firmadas en el mes de febrero tras haberse anunciado antes de las fiestas navideñas la buena nueva de que el Ministerio de Agricultura iba a destinar once millones de euros para tal fin, con unas instalaciones que deben estar culminadas a finales del año 2025.

“No se puede pensar cuando no llueve, esa tendencia de no almacenar no puede ser, hay que acumular el agua cuando la hay, gastarse el dinero”, asegura López, que defiende ser previsores para evitar futuras malas consecuencias. “Antes a los pueblos les daba igual no tener reservas”, asegura.

En la reclamación de mirar al futuro no se puede quedar atrás, según su visión, el sector turístico. “La ley dice que el abastecimiento va por delante de la agricultura pero te tienes que preparar para, si viene mucho turismo, no quitarle el agua al agricultor”, asegura. Con los deberes hechos, en la CUCNson tajantes. “Si tienes agua en el pantano y no la desalas hasta que falta, ya estás llegando tarde”, recalca. El próximo Día Mundial del Agua, que será ya el de 2025, será muy diferente, con una nueva balsa en marcha. “Hay que guardar, no llorar para que llueva”, concluye.