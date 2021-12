“Carboneras y Níjar tienen en Mar de Ágata una oportunidad energética y económica”

-Mar de Ágata es el primer parque eólico marino proyectado en la provincia de Almería. ¿Quién hay detrás de este proyecto?

El Parque Eólico Marino Flotante Ágata es un proyecto promovido por BlueFloat Energy y SENER. BlueFloat Energy está formada por un equipo de pioneros de la energía eólica marina que cuenta con amplios conocimientos y experiencia práctica en el desarrollo, la autorización, la financiación, la construcción, la puesta en marcha y la explotación de proyectos de energía eólica marina con tecnología fija y flotante. La compañía cuenta con el respaldo de 547 Energy, plataforma internacional de inversión en energías renovables y sostenibles. Por su parte, SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956, referente mundial en los sectores de la energía, infraestructuras, naval y aeroespacial. Con una plantilla de más de 2.300 profesionales y oficinas en cinco continentes, SENER es líder en ingeniería y servicios en energías renovables en todas las etapas de diseño, desarrollo y construcción.

-¿Cómo surge la idea del proyecto y cuál es su objetivo final?

Mar de Ágata surge como una oportunidad energética, medioambiental y económica para el territorio, del Levante Almeriense, y más concretamente para los municipios de Carboneras y Níjar. Varios son sus objetivos principales: en primer lugar, contribuir al abastecimiento de energía limpia en la provincia de Almería y Andalucía, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos de transición energética en Andalucía; en segundo lugar, servir de impulso al proceso de descarbonización del sistema energético, transformando el problema del cierre de la central térmica de Carboneras en una oportunidad para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes 100% renovables; en tercer lugar, ser la mejor alternativa de generación para el aprovechamiento de parte de la capacidad de conexión eléctrica que se liberará en el nudo de transición justa de Litoral, sin que sea necesario desarrollar instalaciones y/o líneas eléctricas de evacuación dentro del espacio del Parque Natural de Cabo de Gata y Níjar y en cuarto lugar, ser un proyecto tractor, dinamizando el desarrollo económico de la zona, mediante la generación de puestos de trabajo directos e indirectos asociados a la construcción y operación del parque, en el contexto de la economía azul y la apuesta por el turismo sostenible.

-¿Por qué se inclinan en el formato eólico marino en lugar de los parques eólicos terrestres?

La principal consideración es porque entendemos que la tecnología eólica marina, y en este caso, energía eólica marina flotante, es la única que permite reemplazar parte de la generación térmica de la Central Litoral aprovechando el nudo de Transición Justa, sin tener una afección directa sobre el Parque Natural Cabo de Gata Níjar, dado que no es posible acceder al nudo de forma terrestre sin atravesar el Parque Natural. El emplazamiento en el litoral almeriense es apto para la instalación de energía eólica marina flotante, tal y como ya se recoge en el borrador de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo publicados por el MITERD, dado que reúne los criterios básicos de viabilidad exigibles: recurso eólico y profundidad adecuadas, cercanía a un punto de conexión a red, ubicación fuera de áreas ambientales protegidas o de interés para las aves, distancia a costa apropiada, fondos arenosos, sin interferencias sustanciales a aeropuertos o zonas intensas de tráfico marítimo y sin afección crítica a caladeros de pesca. La energía eólica marina presenta varios rasgos distintivos: el recurso eólico en el mar es más estable y abundante, superior en términos de velocidad media, y con mayor densidad energética y regularidad que el que se registra en tierra firme. Además, permite la instalación de aerogeneradores de gran capacidad. Por otra parte, el proceso de construcción y desmantelamiento de la eólica marina flotante, frente a la eólica marina fija, presenta particularidades que se convierten en ventajas. El hecho de que los aerogeneradores se cimenten sobre estructuras flotantes que pueden ser transportadas permite la fabricación 100 % en puerto, es decir, minimizan las operaciones necesarias en la zona de instalación así como el tiempo de instalación. Por otro lado el sistema de cimentación de las plataformas consiste en un sistema de anclas de arrastre que minimiza la afección del fondo marino. De igual modo, cuando se desmantela, las estructuras vuelven a remolcarse hasta tierra para su posterior reciclado. Es un proceso sencillo que deja el emplazamiento como estaba previamente, similar al transporte de un barco que ha estado amarrado. Un proceso sencillo y limpio, como la propia energía que produce. Más allá de todo esto, el desarrollo de esta tecnología, sumado a las capacidades de la industria y los puertos de Andalucía, suponen una gran oportunidad para la fabricación de los componentes en la región y la provincia, con lo que ello implica para el crecimiento de la industria local.

-¿Quién accederá a la energía generada?

Según nuestros cálculos, los 300 MW de potencia instalada podrían cubrir el 28% del consumo eléctrico actual de la provincia de Almería. Una de las cuestiones que se están analizando es la posibilidad de que alimente la planta de hidrógeno verde proyectada por Caldererías Indálicas en su segunda fase. Contar con un proyecto de estas características significa empoderamiento para la zona y sus habitantes: estamos generando electricidad “kilómetro 0” a partir de nuestros propios recursos naturales.

-En la presentación del proyecto hablaron de sinergias con empresas locales y regionales, caso de Caldererías Indálicas, ¿en qué consiste esta colaboración?

En efecto, Mar de Ágata supone una gran oportunidad para el desarrollo de sinergias con otras iniciativas energéticas y productivas de su entorno. Es el caso de la planta de hidrógeno verde promovida por Caldererías Indálicas, con la que se han llevado a cabo contactos que repercutirán de forma favorable en sendos proyectos: en el caso de Caldererías Indálicas, con el aprovisionamiento de energía generada en el parque eólico para cubrir su demanda eléctrica; y en el caso de Mar de Ágata, para aprovechar las capacidades técnicas e instalaciones de Caldererías Indálicas en el proceso de fabricación de las plataformas para la cimentación de los aerogeneradores del parque.

-¿Participarán más empresas? ¿De qué manera?

Estamos abiertos a la colaboración y el desarrollo de sinergias con otras empresas del entorno. Más allá de eso, es evidente que el Parque Mar de Ágata podría favorecer el fortalecimiento de una cadena de valor de proveedores formada por empresas de la región, con foco en la I+D+i, por ejemplo mediante la colaboración con proyectos de investigación con las universidades del territorio, como la Universidad de Almería, la ingeniería,, la gestión de proyectos y la gestión de compras, tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación, posicionando a Andalucía en el mercado internacional de las energías renovables, y generando valor económico a largo plazo.

-¿De qué manera, incluyendo económicamente, han valorado el retorno para la zona en la que está contemplado el Parque?

El retorno más evidente es el de la generación de empleo. Concretamente, propiciará la generación de hasta 3.750 puestos de trabajo directos durante las fases de construcción y desmantelamiento, de los cuales un 55% de ellos serán para profesionales andaluces. Representa, por tanto, una gran oportunidad para la reconversión de la actividad económica de la zona, tras el cierre de la central térmica de Carboneras, como ya he señalado. Por lo que respecta al PIB nacional, su contribución se estima en 630 millones de euros, y en el caso de Andalucía, representaría el 0,28%. Pero hay más beneficios objetivos. En relación con el cambio climático, el ahorro previsto de emisiones de CO 2 durante la vida útil del parque, estimada en 30 años, podría alcanzar un volumen de 12 millones de toneladas. El parque contribuirá al compromiso de cambio de modelo energético en España, que persigue alanzar hasta el 74 % de producción de energías renovables en la generación eléctrica en 2030, tal y como establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El desarrollo del proyecto también tendría implicaciones para las comunidades locales y sectores vulnerables, como el de la pesca, con contraprestaciones concretas para contrarrestar la posible afección sobre caladeros. Si bien en su diseño se ha tenido muy en cuenta la localización de los caladeros y las áreas donde faenan las principales flotas pesqueras de la zona, ubicadas en los puertos de Almería, Carboneras y Garrucha, minimizando el posible impacto que la instalación pueda tener sobre la actividad pesquera.

-¿De dónde saldrían los fondos para acometer la obra?

Las obras se financiarán con una combinación de aportación de capital de los socios y de financiación de deuda bancaria sin recurso, proporcionado por un pool de entidades financieras, con una estructura similar a la financiación de proyectos renovables onshore.

-¿Qué permisos necesitan para el inicio de las obras y su puesta en marcha?

El proyecto actualmente está en una fase preliminar, de presentación y consulta a todo el territorio. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) ha recibido el Documento Inicial de Proyecto (DIP), con el que BlueFloat Energy y SENER manifiestan la intención de recabar información y directrices para la posterior ejecución del Estudio de Impacto Ambiental. El MITERD ha transmitido el Documento Inicial de Proyecto a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, quien ha sometido el documento a información pública. Asimismo, el órgano ambiental ha consultado a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. En base a las respuestas a las consultas realizadas y el juicio del propio órgano ambiental se redactará el citado Documento de alcance. Este trámite, que es voluntario, es un primer paso en la definición del proyecto. En etapas posteriores se realizarán los trámites necesarios para la aprobación del proyecto, tanto en lo que se refiere a trámites administrativos (autorizaciones previas, de construcción y de explotación; declaraciones de impacto favorable; ocupación del DPMT; etc.) como a la ejecución de los estudios de detalle necesarios para el diseño, certificación, construcción y puesta en marcha del parque. Estamos pues en el punto de partida de un proceso en el que tendremos que recibir respuestas a las consultas de todas las partes, para ir configurando el proyecto. Nuestro deseo sería ponerlo en funcionamiento entre 2026 y 2028, si bien dependerá del desarrollo del marco regulatorio.

-¿En qué punto está este aspecto?

Como comentábamos anteriormente, estamos a la espera de recibir el documento de alcance, mientras seguimos proactivamente contactando con los principales agentes del territorio.

-En la presentación hablaron de que hay contacto con las administraciones, organismos, asociaciones y el resto de las entidades locales para conseguir consenso en su definición. Sin embargo, días después el Ayuntamiento confirmó que ha alegado en contra del proyecto. ¿Cómo valora esta negativa?

Con la publicación del DIP se abre un proceso de participación en el que todas las entidades que estén interesadas pueden trasladar sus alegaciones, consultas y sugerencias. Es justamente lo que se persigue con este documento: que las partes implicadas trasladen sus observaciones, para que finalmente el proyecto pueda recoger aquellas que resulten enriquecedoras o convenientes. En ese sentido, forma parte de la normalidad que un Ayuntamiento traslade sus respuestas a consultas al Ministerio, es lo procedente. Así se recoge en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: “Cuando el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 47.2.a) el órgano ambiental tendrá en cuenta el resultado de las consultas realizadas”, dice textualmente. Por tanto, como promotores, no nos corresponde hacer ninguna valoración, más allá de que nos parece positivo que se impliquen en la formulación y futuro desarrollo de un proyecto tan decisivo para su territorio.

-¿Qué puede decir a la afirmación realizada desde la corporación nijareña de: “Es evidente que la fauna no entiende de límites administrativos de los espacios naturales protegidos y esos límites legales que se trazan sobre un papel no les van a proteger de un parque eólico situado a menos de 5 km del límite de la Reserva Marina Cabo de Gata-Níjar” ?

Es cierto que la fauna no entiende de límites administrativos, pero también lo es que el proyecto se ubica sobre una zona que ha sido seleccionada por el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) en los recientes Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) como una de las zonas propuestas para el desarrollo de la eólica marina. La definición del emplazamiento ha requerido una rigurosa labor de estudio con implicaciones en diversos aspectos ambientales y técnicos: compatibilidad con la biodiversidad, disponibilidad de buen recurso eólico, disponibilidad de conexiones eléctricas, profundidades compatibles con la tecnología existente, compatibilidad con la actividad portuaria, el tráfico marítimo y la navegación aérea, compatibilidad con las servidumbres del Ministerio de Defensa, etc. Asimismo, el proyecto se sitúa dentro de la zona propuesta en los POEM en la zona más al norte, maximizando la distancia a los límites administrativos de los espacios naturales protegidos y evitando la superposición con algunos en los que la compatibilidad sería, según establecen los POEM, posible. Además, como ya he dicho, el proyecto prevé aplicar las mejores prácticas internacionales para minimizar los posibles efectos sobre la flora y la fauna. Los principales aspectos sobre los que se incidirá serán la aplicación de técnicas constructivas que minimicen la alteración de los fondos marinos (enterramiento de cables submarinos mediante microperforaciones y/o jetting), la reducción del impacto sonoro durante la construcción, mediante el uso de embarcaciones de bajas emisiones y operaciones de bajo impacto sonoro, la adopción de sistemas de monitorización de la avifauna y sistemas de control de los aerogeneradores que permitan minimizar la afección a las aves, o la compatibilización de la generación energética con otras actividades como la pesca o la acuicultura.

-¿Qué futuro tiene la energía eólica dentro de las renovables a medio y largo plazo por encima de otras fuentes posibles?

Recientemente, en el evento anual 2021 de WindEurope, ‘Electric City’, se dieron a conocer las previsiones de la eólica para la Unión Europea. Hoy, esta energía representa el 16% del mix eléctrico de la UE, pero se espera que suponga el 50% para 2050. Dentro de la energía eólica, hay que augurar un gran futuro a la energía eólica marina, y especialmente a la energía eólica marina flotante, donde se prevé disponer de hasta unos 70GW de capacidad instalada en el Mediterráneo en el año 2050 . España dispone de 6.000 kilómetros de costa, en los que existe un recurso eólico estable y abundante, que es superior al que se registra en tierra firme. Los parques eólicos marinos flotantes ofrecen oportunidades decisivas para la industria eólica marina y abren la puerta a emplazamientos más alejados de la costa que, con los conceptos tecnológicos de cimentación fija, son técnica y económicamente inviables. La tecnología fija, predominante en el Mar del Norte de Europa, no ha permitido el desarrollo de la eólica marina debido a las características de la costa peninsular, donde el 92% de las áreas marinas localizadas por debajo de las 24 millas náuticas presenta profundidades superiores a los 50 metros. La eólica marina flotante ofrece un futuro muy prometedor para la Península Ibérica, al permitir la instalación de parques en profundidades de hasta 1.000 metros. A nivel mundial, se estima que entre el 60 % y el 80 % del recurso eólico marino está en profundidades que requieren el uso de la tecnología flotante.

-¿Considera que Almería es el lugar idóneo en Europa para convertirse en provincia renovable?

Cuando toda Europa está llevando a cabo un proceso generalizado de descarbonización con el objetivo de cumplir con los objetivos generales de emisión de gases de efecto invernadero, Almería tiene ante sí el reto de convertirse en una provincia de referencia en el ámbito de la energía renovable. Gracias a la energía verde proporcionada por Mar de Ágata, tenemos en nuestra mano transformar el problema del cierre de la central térmica de Carboneras en una oportunidad de situar a Almería a la vanguardia en materia de sostenibilidad. Con Mar de Ágata, Almería ganará como provincia atractiva desde el punto de vista sostenible y comprometida con el medioambiente. Asimismo, las infraestructuras portuarias existentes en el territorio, y la capacidad de la industria local para acometer la fabricación de las plataformas, hacen sin duda de Almería una localización idónea para abastecer a la futura demanda en el área mediterránea asociada a la tecnología eólica marina flotante