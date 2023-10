Carmen Crespo: "Andalucía representa más del 50% del empleo agrario nacional"

El Pabellón 9 de IFEMA abrirá hoy martes sus puertas para mostrar al mundo entero las bondades agrícolas de Andalucía. Allí, en el marco de Fruit Attraction donde la comunidad acude como Región Invitada, las empresas andaluzas tienen ante sí tres días de intensa actividad y múltiples reuniones con clientes. La consejera Carmen Crespo estará aunando esfuerzos con el sector de cara a una campaña que todo hace indicar que volverá a estar marcada por los costes y la sequía.

Arranca una nueva campaña y lo hace en el mejor escenario posible: Fruit Attraction.

Pues sí, Fruit Attraction siempre es muy importante para Andalucía; es el escaparate perfecto para que el sector, con el apoyo del Gobierno andaluz y especialmente de esta Consejería de Agricultura, muestre el músculo que tiene al mundo entero. Además, Andalucía vuelve a ser, por segundo año consecutivo, la región invitada de este importante foro de negocio, lo que pone de manifiesto el peso que el sector agroalimentario andaluz tiene en España. Andalucía supone el 37% de la producción nacional y más del 33% de los productores de la Unión Europea son andaluces y además hay que destacar que la comunidad autónoma representa más del 50% del empleo agrario nacional.

Tres días para que la empresa hortofrutícola andaluza y la industria auxiliar muestren su liderazgo.

Andalucía es líder indiscutible y prueba de ello es que una vez más vuelve a ser la primera región expositiva de Fruit Attraction, concentrando a 200 empresas en más de 10.000 m2 de exposición. Además y gracias al apoyo del Gobierno andaluz, Andalucía es la única comunidad autónoma que puede presumir de tener pabellón propio, lo que me llena de orgullo, porque pone de manifiesto el respaldo de la Junta de Andalucía a los hombres y mujeres del campo, a la industria auxiliar y a todas las empresas de un sector que tira de la exportación en nuestra comunidad autónoma y en España, porque Andalucía ha exportado 8.723 millones de euros entre los meses de enero y julio. Este dato refleja la fortaleza del sector, incluso en momentos tan delicados como los que vivimos, con el aumento de los costes de producción y la sequía.

"Andalucía ha exportado 8.723 millones de euros entre los meses de enero y julio, lo que refleja la fortaleza del sector"

¿Qué espera de la nueva campaña?

Pues para la nueva campaña lo que más esperamos, igual que todos, es que llueva, pero hay otras cuestiones relacionadas con ello, como la necesidad de que la Unión Europea reconozca que Andalucía padece ya una sequía estructural y atienda la petición del Gobierno andaluz y reconozca la singularidad hídrica de nuestra comunidad autónoma a la hora de poner en marcha paquetes de ayudas o medidas, porque con ello tratamos de evitar poner en peligro el abastecimiento de productos agroalimentarios de la máxima calidad y sostenibilidad desde el sur del sur del viejo continente a 500 millones de europeos. También esperamos más equilibrio en las políticas comunitarias entre las pretensiones medioambientales y la necesaria competitividad y rentabilidad de nuestros sectores productivos, porque el agrícola y el ganadero son sectores económicos que tienen que ser rentables y competitivos, por eso no estamos de acuerdo con legislaciones que se quieren poner en marcha, como la Ley de la Restauración de la Naturaleza que buscan la recuperación de hábitats terrestres en detrimento del sector agrario, porque nuestro sector agrario no solo no es contaminante, sino que es sumidero de CO2 con nuestras dehesas, nuestros bosques mediterráneos o nuestros cultivos bajo invernaderos solares.

La campaña viene marcada por la sequía, la Junta se ha puesto manos a la obra para tratar de paliar los problemas derivados de la misma.

La Administración andaluza está poniendo a disposición de los productores todas las herramientas posibles y está realizando un gran esfuerzo impulsando obras hidráulicas que pueden ofrecer recursos adicionales a los regantes y respaldando, entre otras iniciativas privadas, con la modernización de los regadíos para mejorar su eficiencia. Como venimos diciendo, ésta es la legislatura del agua y el Gobierno de Andalucía comenzó ya en la anterior a trabajar en una hoja de ruta de política hídrica con la prioridad de alcanzar el máximo aprovechamiento de este recurso natural. Además, podemos decir con orgullo que los decretos de sequía aprobados por la Junta, se encuentran ya al 85% de ejecución y seguimos trabajando en ellos para hacer frente a la escasez de lluvias con las mayores garantías posibles. Sin embargo, este esfuerzo que realiza la Junta de Andalucía debe hacerse también por parte de todos. Nosotros estamos incluso invirtiendo en cuencas que no nos corresponden en nuestro marco competencial y seguimos insistiendo en que la Administración central debe hacer su trabajo y su esfuerzo inversor con nuevas infraestructuras que no llegan pese a que muchas de ellas están declaradas como Obras de Interés del Estado. También hemos insistido en la necesidad de que los fondos Next Generation UE debían servir para paliar este déficit de infraestructura como por ejemplo en regadíos, desalación, depuración… pero esto no se ha hecho. Al tiempo, creo que la política de trasvases o, mejor dicho, las cortapisas que se han puesto a ellos, como en el caso Tajo-Segura, no hacen sino ahondar en las diferencias entre las regiones secas y las que no lo son, rompiendo con todos los planteamientos de solidaridad.

"Los Next Generation debían servir para paliar el déficit de infraestructura en regadíos, desalación, depuración..."

La desalación y las aguas regeneradas son la alternativa más viable a la falta de lluvia. Es el momento de que el Estado reme también a favor.

Eso sería lo adecuado y así lo esperamos por el bien de todos los andaluces. He mantenido una reunión con el secretario de Estado para reclamar al Gobierno central que al menos termine con lo que tiene establecido en sus planes, que es la conexión al agua desalada de los municipios de Adra, Balanegra y La Mojonera, fundamentales para terminar este tipo de infraestructuras en el poniente y para ello son necesarios más fondos Next Generation. Nuestro objetivo tiene que ser alcanzar el 97% en aguas regeneradas y que Andalucía sea la comunidad autónoma que más agua regenerada produzca y que ello suponga dar un sello de calidad a los productos, al tiempo que aportamos unos recursos hídricos más accesibles para el regante.

750M€ de ayudas europeas al campo a partir del 16 de octubre por la PAC, aunque hay letra pequeña: se pierden 100M€ anuales.

Efectivamente, Andalucía va a perder 500 millones de euros en todo el periodo de aplicación de la nueva de la Política Agraria Común, 100 millones anuales, pero las pérdidas iniciales iba a ser de 1.500 millones y con mucho trabajo de la Junta de Andalucía conseguimos dejarlo en 500. Pero estas importantes pérdidas se pueden evitar, al menos en parte, con una fórmula de organización de las regiones diferente, con una flexibilización especial de los ecoesquemas y considerando la producción ecológica como un ecoesquema en sí mismo. Los cambios que determinan la nueva PAC para las frutas y hortalizas entiendo que son bien acogidos porque vienen a insistir en unos planteamientos en los que en Andalucía ya teníamos mucho camino andado. Las mayores exigencias medioambientales, por ejemplo, están muy en la línea de objetivos ya conseguidos en nuestras producciones, algo que nos parece especialmente importante y que venimos reivindicando aún más con la entrada de la nueva PAC. Se trata de la necesidad de establecer cláusulas espejo para las importaciones a la Unión Europea de manera que estos productos que entran en nuestras fronteras tengan las mismas exigencias que tienen las producciones europeas. Todo lo que no sea así es una competencia desleal por parte de productos que no tienen la misma calidad y sostenibilidad que los nuestros.

Los altos precios de los insumos, sin olvidar los de la cesta de la compra, son otra de las notas negativas de la pasada campaña, que parecen extrapolarse a ésta.

Así es y en este sentido es necesario que hagamos entender a los consumidores y a la Unión Europea que pese al encarecimiento de los insumos en Andalucía seguimos ofreciendo al mundo productos de la más alta calidad y sostenibles, con los que aportamos salud. Y tenemos que equilibrar esos picos de sierra, buscar la clave para ello a través de normativas fiscales y laborales específicas para el sector.

"Hemos puesto a disposición 10 millones de euros de ayudas de mínimis para dar liquidez a los sectores más afectados por la crisis"

Las ayudas de mínimis están llegando y están siendo muy útiles al sector agroganadero.

Ése es el objetivo del Gobierno andaluz, que las ayudas lleguen a los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma, especialmente en estos momentos de sequía estructural que afecta a Andalucía y para lo que estamos reclamando a la Comunidad Europea que reconozca la singularidad hídrica de Andalucía y que se dote a los fondos Next Generation de una perspectiva hídrica. Pero no nos vamos a quedar esperando y el Gobierno andaluz ha puesto a disposición 10 millones de euros de ayudas de mínimis para dar liquidez a los sectores más afectados por la crisis. Unas ayudas que han estado consensuadas con las organizaciones de productores y de los que 6 millones han ido al porcino ibérico de cebo, 2 millones para el viñedo de de vinificación 1,6 millones a apicultura y 400.000 euros para el castaño.

Hace unos días defendió a capa y espada en Europa al sector pesquero andaluz, especialmente al arrastre.

El sector pesquero tiene un peso socioeconómico estratégico en Andalucía, pues más de 20.000 familias dependen de una pesca tradicional a lo largo de todo el litoral de esta región. En el caso concreto del arrastre, los más de 200 barcos andaluces que se dedican a esta modalidad y pasar la reducción de la pesca de arrastre del 12% al 30% abocaría a la desaparición a una actividad que genera en Andalucía 3.000 empleos. Por eso he pedido a la CE que tenga en cuenta a un sector que es sostenible, porque a finales de año tienen que fijarse las TAC y las cuotas y Andalucía tiene que saber las especies que van a entrar en el tope anual de captura.