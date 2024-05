Carmen Crespo: “Trabajaré duro en Bruselas, pero necesito hacerlo codo con codo con un lobby”

A seguridad poca gente le gana a Carmen. Viéndola responder las preguntas, cualquiera diría que no va a lograr sus objetivos en Bruselas, que no son otros que las reivindicaciones de la Huerta de Europa y de un maltratado de sector pesquero. La abderitana dejó la Consejería hace pocas semanas con la conciencia tranquila por el trabajo bien hecho, principalmente en algo tan sensible como es la política del agua.

–Su cara transmite felicidad, ganas de dar el paso y abrir esta nueva puerta en el Parlamento Europeo.

–Fue una sorpresa, yo estaba muy metida en mi consejería y tanto el anuncio de Juanma Moreno como el de Alberto Núñez Feijóo fueron una sorpresa. Va a ser una posibilidad increíble de defender nuestra tierra y personalmente, una enseñanza política muy interesante. Debemos de aprovechar todas las instituciones europeas con el fin de defender el campo, la pesca y el agua.

–No me cabe duda que Carmen va con ganas de dar guerra por su sector primario en Bruselas. Además, comentaba a micrófono cerrado que es importantísimo hacer lobby en Europa.

–Necesito estar acompañada de grupos de presión porque creo que entre todos podemos enseñar la realidad de nuestro campo. Hay muchos falsos mitos que corren por Bruselas acerca de la situación del campo, de la pesca y de la utilización que le damos al agua. Es fundamental que defendamos que somos una tierra seca, afectada por una consencuencia directa del cambio climático como es la sequía, y pese a todo, producimos para el resto de Europa alimentos sanos, sostenibles, que dan empleo y que son de proximidad. La gente piensa que como tenemos muchísimas hectáreas invernadas, esto genera un impacto ambiental negativo y es todo lo contrario. Si en esta tierra seca, donde sólo ha llovido 160 litros, no tuviéramos ese bosque bajo los invernadero, ¿qué sería de la zona verde como sumidero de C02? Nadie puede desdeñar cómo usamos el agua en Almería, con una huella hídrica veinte veces menor. Tenemos que enseñarle a Europa qué son las aguas regeneradas, en Luxemburgo me costó mucho explicar esto, la gente del norte de Europa se quedaba con los ojos abiertos porque ellos no ven esa necesidad. Claro que pedimos solidaridad, fondos europeos para el agua porque lo estamos haciendo bien a través de la regeneración, que genera agua limpia en este momento para el riego, pero que también se necesita para el crecimiento económico de nuestra tierra. También se necesitan para el hidrógeno verde, si queremos ser una potencia, o para la industria, como la turística. El turismo debe ser cada vez más sostenible y la economía circular es fundamental. Todo esto hay que enseñarlo en Bruselas porque no lo conocen.

"Nosotros lucharemos contra el cambio climático de la mano de la agricultura y de la pesca”

–¿Qué proyectos lleva Carmen en la cartera?

–El fundamental es que de los 160.000 millones de los Fondos Next Generation que se nos han dado, una parte debe de ir destinada en agua real. La gobernanza del Estado ha sido malísima, contraproducente, no ha venido de abajo a arriba. Necesitamos más tiempo de 2026 para usar estos fondos y que podamos hacer el regadío cien por cien sostenible. Es una oportunidadque no nos ha dado el Gobierno de España, no ha contado ni con Ayuntamientos, Diputaciones o comunidades autónomas. Aquí hemos empezado ya con actuaciones de agua regenerada a través de la Consejería de Agricultura. Hemos invertido 200 millones en agua, ya tenemos Roquetas y El Ejido, y ahora vamos hacia Vera, todo el levante, y la capital con El Toyo y El Bobar. Ésta va a ser una gran revolución que empezamos desde la Consejería, el presidente de la Junta tenía clarísimo que el agua debía de ser una política integral, con 1.500 millones en ejecución y más mil obras. Si en una zona como la nuestra no tenemos el agua garantizada, va a ser un problema de presente y futuro. Es más, ya se está investigando su inyección a los acuíferos para luego traerlas a las ETAP y usarlas de agua en boca.

–Haciendo un repaso a la campaña agrícola, ha sido un año convulso por un tema que afecta a la UE: la competencia desleal.

–El campo no encuentra rentabilidad y está viendo que hay unas reglas distintas, una competencia desleal. ¿Qué ocurre? El Gobierno identifica este tipo de actuaciones y nosotros creemos que la agricultura debe de equilibrarse. Creemos en la lucha contra el cambio climático, pero con la agricultura, no eliminándola. El agro es un sumidero de CO2 y si no existiera, tendríamos un sistema gravísimo de despoblación y ahí sí que es verdad que habría un problema medio ambiental. Queremos luchar contra el cambio climático con la agricultura, con la pesca, nunca eliminándolas. No son el problema, son la solución. Luego, además, no podemos tener un criterio político del agua como tiene la señora Ribera: la desalación sí, los trasvases y las presas no. El tema de agua es de Estado y sólo los técnicos y los científicos le pueden poner puertas al campo. Ella ha firmado en contra del Tajo-Segura con una decisión política, no técnica.

–Esto que comenta, visto desde Europa, habla mal de España.

–Hay instalado un lobby medio ambientalista muy radical en sus políticas, que son las que identifican al Gobierno de España. No se puede ir en contra de los sectores económicos, hay que trabajar desde el medio ambiente con ellos. Se ponen a favor de la Ley de Restauración de la Naturaleza, que suena fenomenal, pero que te quita el 10% de tierras de cultivo; el reglamento de fitosanitarios quita para 2030 el 50% de productos, ¿pero hay materias alternativas? Vamos a investigar primero sobre ello. Almería es pionera en este aspecto, ¿desde cuándo llevamos con la lucha biológica? Tiene que haber una comisaria que trate de verdad el tema agrario, sin olvidar el hídrico y, por supuesto, la alimentación. Desde Europa tenemos que hacer las cosas con tiempo, con sentido y de la mano de los diferentes sectores, es algo que quiero enarbolar allí. Esto no lo ha hecho el Gobierno de España, el sector dice que la señora Ribera no es amiga del campo. El sector sabe que el campo requiere más sostenibilidad y por eso invierte en tecnología. Las OPFH invierten los recursos de los fondos europeos en sosteniblidad, robotización, tecnología, canales de comercialización, eliminación de plásticos... Aquí no se reconoce nada.

"Hay muchos falsos mitos que corren por la UE acerca del campo, de la pesca y del uso que hacemos del agua”

–En Almería no hay dudas de que el sector está a la vanguardia de la innovación y la producción sostenible, pero por lo que comenta se ve que en Europa no nos ven así.

–No nos ven porque lobbys interesados han hecho demasiada publicidad en determinados medios y ante eso no ha habido defensa del Gobierno. El ataque a la fresa ha sido brutal, el ataque a las frutas y hortalizas de Almería es constante, el ataque a la carne... ¿Qué queremos? Los consumidores más exigentes necesitan que les garanticemos que son productos de calidad y sostenibles. Los lobbys están allí todos los días en los reglamentos, las disposiciones... y nosotros aquí trabajando. Pues no, tenemos que estar trabajando aquí y con un lobby allí para que de verdad conozcan la realidad los consumidores. Más que hablarlas a las instituciones, a los que hay que hablarles es a los consumidores europeos.

–En pesca le va a tocar lidiar con un comisario que no lo quiere ver ni en pintura el sector pesquero almeriense.

–Tenemos un problema y es que hay un plan establecido por el comisario europeo, que no ha sido aprobado por los países afortunadamente, que es la desaparición del arrastre y es algo que no nos podemos permitir. Tenemos que demostrar que los caladeros están mejor, la palabra arrastre suena mal en Europa y es una técnica pesquera que ha evolucionado muchísimo. Las lonjas y los pueblos pesqueros, sin el arrastre, lo perderían todo. ¿Qué pasa con la gamba? Nosotros tenemos un turismo gastronómico importantísimo, que también debe de ser sostenible. En esto me tengo que afanar con la implicación de los sectores. Yo seré una eurodiputada más, pero si voy con el peso del lobby allí establecido, nos van a tener más en cuenta. Que se llame Comisaría de Medio Ambiente y Pesca ha sido un error. ¿Quién pone los posicionamientos, Pesca o Medio Ambiente? Luchar contra el cambio climático es un principio de la UE, está muy bien potenciar las zonas verdes, las energías limpias, pero no se hace nada contra una consecuencia directa como es la sequía. Como dice el presidente de la Junta, “singularidad hídrica”. O como dice el presidente Feijóo, “sin el campo, la UE no se alimenta”.

La importancia de llegar al consumidor europeo y convencerle “El salmón es un producto que no es de aquí, pero que se ha metido en todos los hogares europeos. Lo han puesto fácil, accesible y han hecho un márketing buenísimo. Nosotros no podemos dejar de hacer eso con nuestros productos. Para los consumidores, la trazabilidad es muy importante. La miel aparece por fin en el etiquetado miel de China y miel de España, y ahora tiene que aparecer el porcentaje. Y luego las ferias internacionales tienen que ir dirigidas a las Asociaciones de Consumidores Europeos. La publicidad llega a través de la cadena de la que tú vendes y eso, a solas, es un error, debe de llegar directamente a través de nosotros. Tenemos que tejer alianzas con otros países para tener un posicionamiento común. O trabajamos esto o nos va a ser muy difícil sacar temas importantes como la pesca de arrastre”.

–¿Y por qué no se hace?

–En un país que no es productor, es fácil defender lo contrario. Lo que me sorprende es que un país productor no actúe. Cuando la presidencia francesa de la UE, Francia defendió las cláusulas espejo; en la presidencia española, no. La soberanía alimentaria tiene que ser una tema de primordial interés en esta nueva composición. Otro tema es la paz. Sé que ahora los presupuestos se van a complicar porque hay que dar dinero a Ucrania y todos los países están de acuerdo en trabajar de forma común en cuestiones de defensa. Tenemos que tratar que la partida agraria no se resienta.

"No nos ven como un sector sostenible e innovador porque hay lobbys que hacen publicidad interesada”

–Por buscarle también las cosquillas a la UE, la PAC necesita un giro, hay que liberarla de tanta carga administrativa.

–La PAC se ha olvidado de los agricultores profesionales y pluriactivos. Aquí tenemos agricultores que no son a título principal, es decir, en las zonas rurales tienes de tu padre un trozo de tierra, donde pones un olivar, un almendro y un huerto, y no puedes cobrarlo con la nueva PAC. Saca del sistema 5.000 agricultores andaluces por la definición de agricultor activo. No entienden que aquí éste debe de quedarse porque si no se mueren las zonas rurales, abandonan las tierras. Por eso se mantiene la agricultura familar, hay mucha gente que tiene su profesión y luego tiene su trozo de tierra o su rebaño. Tienen que estar apoyados porque eso es apoyar la renta de agricultores y ganaderos, y apoyar la alimentación de los europeos. Además, así evitamos la despoblación de las zonas rurales. Con la PAC, el Gobierno de España ha provocado que tengamos 670 millones de euros menos. No puede ser. Y la Política Pesquera Común es la espada de Damocles de los pescadores cada invierno, las TAC y las cuotas. Se está peleando y luchando para hacerlo una vez cada dos años, que es una manera de tener los informes científicos actualizados, más tiempo para estudiar las fórmulas...

–Otra de las banderas de la consejería de Crespo fue la defensa de la mujer como actor fundamental en el sector primario.

–Ahora mismo el 25,5% de los sectores primarios andaluces son femeninos. En la PAC está subiendo la aportación hacia las mujeres, el 41% son aportación a la mujer en el agro, están deseando entrar en la agricultura y en la pesca. Producen modernidad, significan cambios de mentalidades, tecnología... No podemos desdeñar el talento femenino. En Andalucía dimos el pistoletazo de salida al Estatuto de la Mujer Rural y del Mar y en Europa hay que hacer otro. Allí hay un Pacto Rural Europeo, que Andalucía ha firmado como primera comunidad autónoma. Se pretende que el mundo rural tenga su presupuesto aparte. Habrá que hablar del Estatuto de la Mujer Rural y del Mar para establecer los principios fundamentales para la incorporación de la perspectiva de género a todas las líneas agrarias y pesqueras que trae Europa en sus fondos. El 60% de las últimas ayudas que dio la Junta fue para las mujeres.

"No desdeñemos el talento femenino, en Andalucía elaboramos el Estatuto de la Mujer Rural y del Mar”

–Carmen va a partirse el cobre en Bruselas, pero va a seguir viniendo a su tierra, para la que logró el Polo de Innovación Agraria.

–Había muchas provincias que lo querían, pero la modernidad e innovación agrícola tiene un punto especial en Almería. Aquí había que sumar los aspectos agrarios privados y públicos: no puede ser que Tecnova o Palmerillas vayan distinto a la Consejería de Agricultura. Se va a estudiar la tecnología, las nuevas startups... Un objetivo que tenemos que buscar con la UAL es la capacidad de fabricar a través de las Ingenierías Industriales, ése es el paso de valor añadido. Llegar hasta el máximo exponente de la economía circular.

–Hágame un balance de sus años en la Junta.

–Hemos hecho una interlocución perfecta con el sector al completo, he contado con ellos para todo: ya tenemos la Ley de Ecológico en marcha, el Estatuto de la Mujer Rural y del Mar, la Estrategia del Olivar, de Frutas y Hortalizas, todo el Plan de Ganadería... A nivel nacional debería de haber una Ley de Ganadería para no perder cabaña ganadera, en 17 años hemos perdido el 25%. En la Consejería de Agricultura le sacamos el máximo rendimiento a los Fondos FEMP. Por supuesto, no puedo olvidarme de la revolución hídrica. Ya se sabe para qué sirve una política hídrica integral, el presidente de la Junta le ha dado una importancia primordial y nuestro presidente nacional ha recogido el guante y lo quiere llevar para España. Ojalá tengamos pronto a Feijóo en el Gobierno porque quiere establecer un Plan Nacional de Agua.

–Para terminar, ¿qué mensaje se lleva para su despacho en Bruselas?

–Me llevo el cariñoso aplauso público que han hecho las organizaciones agrarias y pesqueras. Se lo agradezco de corazón, ven esto como una posibilidad de que sea vehículo de sus reivindicaciones en Bruselas. Pero sobre todo, que ellos estén allí.