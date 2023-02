Centro Óptico Huércal abre sus puertas con ilusión y experiencia en el sector

Si cualquier equipo que se precie busca como fórmula para triunfar la ilusión del neófito con la experiencia del veterano, la nueva óptica en pleno centro de Huércal de Almería puede presumir de llevar esa mezcla a la máxima potencia. Manuel Martínez ha abierto las puertas de Centro Óptico Huércal ha abierto sus puertas con las tablas que da llevar tres décadas en el sector con la ilusión que da comenzar un nuevo proyecto, sin contar su carácter con ese don de gentes que tanto agradece el cliente.

"Llevo 30 años en el sector de la óptica. Me he iniciado en un nuevo proyecto en el que estoy muy contento y animado, poniéndome a disposición de los almerienses", comenta orgulloso Manuel Martínez, que por fin ha dado ese paso hacia adelante para para hacer realidad esa idea que llevaba tiempo en la cabeza. Después de más de dos décadas residiendo en Huércal de Almería, se siente un huercalense más, lo que ha hecho que la actividad sea continua desde un primer momento. "Me conocen aquí y también en la capital, donde he estado trabajando 30 años. Gracias a Dios conozco a mucha gente y el local está en un buen sitio, lo que hace que venga gente tanto del pueblo como de la capital", expone orgulloso sobre una Huércal de Almería en constante crecimiento, haciendo hincapié en que lleva más de una década en el club de fútbol del municipio, jugando en los veteranos y echando una mano en todo lo que puede, compartiendo momentos con Hugo y Samu, sus dos hijos, que militan en las bases de la entidad verdiblanca.

Situado en la carretera del Campamento, número 13, Centro Óptico Huércal ha nacido en una de las zonas que más vida tiene del municipio del Bajo Andarax. ¿Por qué acudir? "Queremos satisfacer la salud visual de las personas. Además, tenemos a un buen profesional, caso de Víctor Manuel Martínez, óptico diplomado y también con experiencia en el sector. Vamos a ofrecer graduaciones, revisiones gratuitas sin compromiso y tensión ocular, que es uno de los primeros problemas de ceguera visual, por lo que hay que realizar revisiones de vez en cuando", asevera.

Centro Óptico Huércal ofrece todo tipo de productos, desde monturas graduadas con sus respectivas lentes, gafas de sol tanto graduadas como no, lentes de contacto, filtros solares, pilas para audífonos y todo tipo de complementos como cadenas, cordones o líquidos de lentillas, incluso en un futuro pretende hacer trabajo de audiología. El local cuenta también con un taller en el que no falta de nada.

Usar lentillas pero con cuidado

Cada vez son más las personas que optan por las lentillas, opción perfecta para realizar deportes de contacto como el fútbol, en los que no está recomendado el uso de gafas. Sin embargo, las lentillas están recomendadas para llevarlas ocho horas al día: "El abuso, como todo en la vida, no es bueno. Pero han avanzado tecnológicamente y algunas están preparadas para darle más uso, aunque lo ideal es combinarlas con gafas graduadas. Es lo que le recomendamos al cliente".