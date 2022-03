Cifras históricas de Anecoop en la campaña 2020-2021

Más facturación, volumen y liquidación a los socios. Anecoop ha presentado en su Asamblea General de socios las cifras de la campaña 2020-2021, sobre cuyos datos, su presidente, Alejandro Monzón, señala: "Si bien esto es una buena noticia en el actual contexto, lo cierto es que todavía queda camino por recorrer para situar al sector primario en el lugar que le corresponde”. Monzón pone el énfasis en el carácter de la agricultura como sector estratégico esencial, apelando a las distintas Administraciones y a la sociedad a tomar conciencia porque “tenemos que poner en valor nuestra producción, que solo por el hecho de formar parte del mercado europeo cuenta con las mayores garantías de seguridad alimentaria y cultivo respetuoso con el medio ambiente y las personas, y saber diferenciarla del resto de productos y orígenes que compiten sin las mismas garantías”. Finalmente, ante la incertidumbre actual del mercado apunta: "Tenemos un panorama difícil. pero no imposible".

De acuerdo a los datos expuestos por el director general de Anecoop, Joan Mir, la facturación de Anecoop S. Coop alcanzaba en la pasada temporada los 790,3 millones de euros, un 2,6% más que la anterior, y el volumen comercializado llegaba a las 845.410 toneladas, un 2,4% más. Mientras, los resultados consolidados de todas las empresas del grupo sitúa la facturación en los 994 millones de euros, un 3% más, y el volumen, al que Almería aporta más de 110.000 toneladas, superó el millón de toneladas, manteniéndose. En cuanto al beneficio, la firma matriz obtiene 2,17 millones de euros, frente a los 1,4 millones de la campaña 2019-2020, y el grupo, 5 millones de euros, mientras en la temporada anterior ascendió a 4,4 millones. Son cifras récord, también en vino, pues las tres bodegas de Anecoop suman más de 36 millones de euros en facturación.

Mir define la última campaña cerrada como sándwich, "veníamos de una temporada muy buena, la del coronavirus", en la que el consumidor apostó por las frutas y hortalizas, "a pesar de partir de esta, Anecoop ha crecido un 2,6% en facturación y un 2,4% en volumen, vendimos un poco más caro y pudimos liquidar mejor a los socios".

Mir no quiere ser triunfalista, "porque luego la realidad, como los seis meses de esta campaña, te dan un bofetón y te bajan a tierra". Así, al contextualizar la presente temporada, el director general dice: "Ni el guionista más creativo de Hollywood hubiera diseñado una campaña como la que estamos viviendo: ya con las vacunas llegó la sexta ola; un incremento de costes muy duro en todo; en cítricos, en octubre, se vivió la concentración y aumento de las exportaciones de Sudáfrica (+15,4%) al mercado europeo provocando saturación en el mercado; afectación de piedra en el caqui; nuevas plagas como los cotonets afectando a cítricos y caqui; y si faltaba algo el 1 de enero nos dicen que no podemos exportar a Bielorrusia donde Anecoop había sido pionera; si al guión le faltaban cosas, aparece la invasión de Ucrania (Anecoop primera empresa en venta de vinos en Rusia ya que frutas y no hortalizas no se comercializan desde 2014 por el veto ruso perdiendo 30 millones de facturación, reduciendo a mínimos su oficina en Moscú donde ahora quedan seis empleados); una calima, más intensa en Almería y Murcia, que ha afectado a cultivos de aire y a los invernaderos, cubiertos de barro afectando a la polinización y cuaje de sandía; encarecimiento en el transporte marítimo con gran impacto ya que estábamos haciendo esfuerzo por salir a mercados no tradicionales como Emiratos Árabes y otros países asiáticos; y ahora paro de transportes".

Mir anima a sus socios a seguir dando pasos en la integración, como una ventaja competitiva que permita la consolidación del sector primario como un sector diversificado, independiente y autosuficiente, que garantice que las personas que trabajan la tierra puedan vivir de su trabajo”. Respecto a las claves para afrontar el futuro, añade que “es necesario replantear la actual estructura, algo para lo que urge un cambio de mentalidad. Solo un sector rentable será atractivo para los jóvenes y favorecerá un relevo generacional exitoso”. Entrando de lleno en la cuestión citrícola, reclama “un lobby potente, volver a la Intercitrus de la década de 1998 a 2008, que apoye con financiación todas las iniciativas que trabajamos desde el sector y muy especialmente todas aquellas dirigidas a impulsar el consumo de nuestros cítricos frente a los de otros orígenes”.

En la rueda de prensa se ha hecho alusión a los acontecimientos societarios que han tenido lugar durante el ejercicio, con la incorporación de dos nuevos socios, la Hortofrutícola Costa de Almería y la cooperativa vitivinícola Bodegas San Martín de Navarra. Además de la absorción de la cooperativa San Felipe Benicio de Benimodo por la cooperativa CANSO (L’Alcudía), la creación de ProVega formada por las andaluzas San Sebastián de Lora del Río, Alcafruit y FOASAT, o la entrada de COPAL (Algemesí) en Green Fruits, constituyendo la mayor entidad citrícola en el seno de Anecoop y la más importante en el ámbito cooperativo español. A nivel comercial ha destacado la apertura de la filial Anecoop UK en Reino Unido, y en el ámbito corporativo, la adhesión de Anecoop como socio “Signatory” al Pacto Mundial de Naciones Unidas por la Sostenibilidad, en línea con uno de sus objetivos estratégicos de impulsar una agricultura sostenible y cuidar el medio ambiente y las personas.