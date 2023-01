Ciudadanos defenderá el uso de criterios técnicos en la explotación del trasvase

Los máximos dirigentes de Ciudadanos en Almería, Región de Murcia y Comunidad Valenciana han acordado con motivo de la manifestación de los regantes hoy en Madrid un frente común en defensa del trasvase Tajo-Segura y acciones conjuntas que demuestran la viabilidad técnica y medioambiental de la infraestructura sin los populismos interesados de PP y PSOE.

“El levante almeriense está ya en una situación muy delicada y con esta decisión el futuro inmediato sería insostenible para los agricultores”, ha resaltado Burgos. El dirigente almeriense ha apuntado que “sólo en la provincia de Almería se pierden directamente 5 hectómetros cúbicos, lo que supone que el sector agrícola tenga serias dificultades para sobrevivir”. Así, ha recordado que esta situación generaría “una mayor dependencia del agua desalada, con el incremento de costes que les conllevaría”. “Hablamos de que peligran en nuestra provincia 15.000 empleos y las reducciones de valor patrimonial estarían en torno a los 6.000 millones de euros”, ha aseverado Burgos.

“Desde Ciudadanos mantenemos nuestro compromiso con los regantes del Levante español”, ha confirmado el edil de Cs, Pedro García. En esta línea ha detallado que “el trasvase ha permitido el desarrollo económico y social de toda una región que cuando se le dan oportunidades es capaz de generar empleo y riqueza de forma destacada”. “Murcia cuenta con una industria agroalimentaria puntera que exporta a toda Europa. No vamos a permitir que políticas electoralistas condenen el crecimiento de nuestra región”, ha apostillado.

“Teníamos que estar con el campo murciano y levantino en general, porque estamos ante un auténtico hachazo”, ha afirmado el senador de Cs. “Vamos todos a una, no se nos puede olvidar que, en los momentos más críticos de la pandemia, estos agricultores son los que surtieron de productos frescos las estanterías de nuestros supermercados”. Para el representante liberal, “este hachazo sólo es resultado de criterios políticos. No podemos dejar al Levante, donde se optimiza perfectamente el agua, abandonado”. “El agua desalada es una alternativa pero, hoy por hoy, tiene un precio prohibitivo. El agricultor de toda la vida no se puede permitir esos precios”, ha ratificado.

Unas manifestaciones que cuentan también con el respaldo del diputado nacional y coordinador y de Cs en Alicante, Juan Ignacio López-Bas. "El Ministerio de Transición Ecológica está modificando unilateralmente acuerdos alcanzados anteriormente y juega con conceptos que solo generar guerras de agua”, ha denunciado el diputado. “Necesitamos que se aborden todas las soluciones posibles con criterios sociales, económicos, medioambientales y técnicos para poder tomar decisiones objetivas y beneficiosas para todos”, ha explicado. Asimismo, López-Bas ha remarcado que “se necesita diálogo para poder llegar a acuerdos interterritoriales sin imposiciones basadas en cuestiones políticas, que curiosamente llegan en periodos electorales”.

Para los representantes de Cs, este panorama vuelve a evidenciar la “nefasta gestión del agua” del bipartidismo. “Ni PP ni PSOE han sabido mejorar los problemas de recursos hídricos a los que nos enfrentamos en esta zona, sino todo lo contrario, cada vez nos castigan más”, han valorado.

María José Ros, coordinadora de Ciudadanos en la Región de Murcia, ha hecho hincapié: “La ministra Teresa Ribera tiene que escuchar a nuestra industria agroalimentaria, que tanto aporta a la economía de nuestra región y del país”. Concretamente, más de 3.000 millones de euros al PIB y, sólo en la Región de Murcia, el sector genera más de 100.000 puestos de trabajo.

Conscientes de que la situación hídrica en España está en una situación complicada, los líderes de Cs han abogado por “acuerdos” que eviten “el maltrato” a estas zonas consideradas como la “huerta de Europa”. “Es hora de que PSOE y PP dejen de usar el agua como arma arrojadiza para sacar rédito político y actúen con medidas reales y efectivas”, ha señalado Ros. La dirigente murciana de Cs ha insistido, “urge el Pacto de Estado del Agua, un Plan Hidrológico Nacional que nos garantice el suministro del agua al sudeste español. No hay más. Ni ideologías ni guerras. Queremos soluciones”.

Francisco Morales, vicealcalde de Lorca, concejal portavoz de Ciudadanos en este Ayuntamiento y miembro de la Junta Directiva Regional del partido, ha manifestado, por su parte, que “siempre hemos estado al lado de nuestros regantes, agricultores, ganaderos y empresarios del sector agroalimentario, y vamos a seguir junto a ellos, defendiendo un gran Pacto de Estado en esta materia”. Por ello, ha recalcado que “el trasvase no es cuestionable por su importante valor económico y social, y no entendemos que el Gobierno nacional vuelva a declarar otra guerra del agua rompiendo, de manera unilateral, los acuerdos alcanzados anteriormente y jugando ahora con los conceptos de ‘caudal mínimo ecológico’ o ‘caudal ecológico mínimo’ para recortar el trasvase”.