Coag urge la retirada de segundas categorías y sancionar a los supér que den gato por liebre

La Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, Coag Almería, ha elegido la ubicación frente a las puertas de un supermercado en el municipio ejidense para para reclamar la retirada de segundas categorías como única solución de emergencia ante la crisis de precios que está atravesando el sector hortofrutícola.

Andrés Góngora insiste en su petición a la Consejería de Agricultura de la urgencia de la publicación de la extensión de norma por la que productores y comercializadores almerienses podrán afrontar la gestión de las crisis de precios como la que ya afecta al sector en plena campaña de producción.

El secretario provincial de Coag recuerda que hace casi un año la organización decidía regresar al seno de la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta), desde la que se tomó la decisión unánime de recurrir a la retirada de las segundas categorías ante las situaciones de crisis, mostrándose asimismo la Consejería de Agricultura de acuerdo con esta solución. Tras esto la Consejería tan sólo debía declararlo obligatorio para todos a través de la puesta en marcha de la extensión de norma. Pero un año después, la Junta de Andalucía aún no ha resuelto el procedimiento, “ya no nos basta decir que se está trabajando en ello”. El responsable de Coag urge a dotar de herramientas al sector para subir el precio de las frutas y hortalizas, “o la situación será insostenible”.

Entre los productos afectados principalmente en este momento se encuentran la berenjena, el calabacín y el pimiento. En esta línea Góngora expone que solo El Ejido, desde noviembre a abril, produce el 80% de la berenjena que se consume en Europa, mientras el pimiento almeriense tiene una cuota de mercado de entre el 60% y 70%, por lo que si se retirasen las segundas categorías lo productos se apreciarían. La situación se está viendo agravada esta campaña porque a las bajas cotizaciones en origen se le suma el incremento de coste de la energía eléctrica, los insumos o el agua, por ejemplo.

El objetivo de la convocatoria de esta mañana era demostrar cómo los lineales de los supermercados se encuentran llenos de productos hortofrutícolas de segunda categoría a precio de oro, mientras que los productos de primera categoría se están vendiendo en las comercializadoras con precios por los suelos y con diferenciales de hasta el 400% respecto al coste del supermercado final. Góngora señala que al haber oferta, la demanda la quiere pero no está dispuesta a pagar por ella; en este sentido, apunta que por productos como el calabacín se han llegado a pagar al agricultor a 10 céntimos el kilo esta campaña.

Coag Almería, además de a la Consejería de Agricultura, llama a la acción al Ministerio de Consumo para que comience a sancionar a los supermercados que comercialicen productos hortofrutícolas de segunda categoría como de primera. “No se pueden banalizar las frutas y hortalizas; el consumidor debe reconocer el trabajo del agricultor”. Góngora pone como ejemplo que un súper no vendería pescado podrido, pues en esta línea tampoco debe ofertar productos agrícolas en mal estado. “La distribución ha demostrado que no se les convence. Existe un código de buenas prácticas comerciales que no respetan. Pedimos legislación y sanción para quien incumpla”.

Por último, Coag Almería sigue echando en falta la presencia del Ministro de Agricultura, Luis Planas, que según la organización no esta afrontando los problemas y ni siquiera ha convocado una reunión: “El mejor favor que nos puede hacer es dimitir”.