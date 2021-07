Coexphal exige en Murcia finalizar el Corredor Mediterráneo y la llegada del AVE hasta Almería

La sede de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha acogido hoy una importante reunión en la que el presidente de FERRMED, Joan Amorós, ha presentado los resultados provisionales de las acciones para el Sector Sur del Corredor Mediterráneo, incluidos en el FERRMED Study of Traffic and Modal Shift Optimisation in the EU, desarrollado a nivel europeo.

El presidente de la asociación multisectorial fundada en Bruselas para mejorar el transporte de mercancías por ferrocarril y la competitividad industrial en Europa, FERRMED, se ha desplazado hasta Murcia para compartir con los representantes empresariales de esta región y de Almería las acciones definitivas que deben culminar de una vez por todas el Corredor Mediterráneo, especialmente estancado tanto en la región murciana como en la provincia almeriense.

A dicha reunión han asistido el presidente y gerente de COEXPHAL, Juan Antonio González, y Luis Miguel Fernández, respectivamente, además de varios representantes de empresas hortofrutícolas asociadas, quienes han puesto sobre la mesa la necesidad de “finalizar el Corredor Mediterráneo y la llegada del AVE hasta Almería, y con ancho de vía para mercancías; ya que harán que nuestras frutas y hortalizas estén más cerca de los mercados y de nuestros consumidores finales, reduciendo aún más nuestra huella de carbono y manteniendo nuestro compromiso medioambiental”, ha afirmado González en su intervención.

Carencias históricas

Para el presidente de COEXPHAL es “de vital importancia contar con unas infraestructuras acordes a la dimensión del sector hortofrutícola español. Sin embargo, las zonas de producción de frutas y hortalizas con mayor potencial comercial, como es el caso del sureste de España, padecemos unas carencias históricas en infraestructuras de comunicación y logísticas”.