La Cátedra Coexphal-Universidad lidera el proyecto europeo de innovación agrícola

l pasado 1 de noviembre arrancó oficialmente el ambicioso proyecto de investigación agrícola SmartAgriHubs, que cuenta con una importante participación de la Cátedra Coexphal-UAL, y cuya finalidad es aprovechar todo el conocimiento en innovación agrícola en el que trabajan 140 centros de innovación digital europeos (DIH –Digital Innovation Hubs) para “aumentar la competitividad y la sostenibilidad del sector agroalimentario de Europa y reorientar estratégicamente el ecosistema digital europeo de innovación agrícola hacia la excelencia y el éxito”, según ha asegurado George Beers, coordinador general del proyecto desde la universidad holandesa de Wageningen.

SmartAgriHubs quiere lograr que el sector agrícola adopte las soluciones digitales como parte de su día a día, algo en lo que muchos agricultores ya están concienciados, conocedores de las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías y la innovación. Sin embargo, los responsables del proyecto saben que las aplicaciones actuales disponibles todavía están dispersas y son utilizadas aún por un pequeño grupo de “avanzados”.

La fortaleza del proyecto es la conjunción del conocimiento de esos 140 centros, reunidos en nueve grupos regionales, que pondrán sobre una mesa común los resultados de 28 líneas de experimentación agrícola. Para ello esperan la participación de más de 4.000 explotaciones agrícolas a través de 4000 experimentos, acercando el proceso de digitalización a las necesidades específicas de los agricultores. Para ello contará con 20 millones de euros y una duración de 4 años.

La participación de Almería está liderada por la doctora Cynthia Giagnocavo, de Cátedra COEXPHAL-UAL, quien es la investigadora principal, en colaboración con el grupo de Automática, Robótica y Mecatrónica de la Universidad de Almería, dirigido por el profesor Manuel Berenguel.El equipo de la Cátedra Coexphal-UAL está organizando Centros de Competencia (CC) entre los que se incluyen a centros de investigación y tecnología, universidades, infraestructuras de demostración, suministradores de tecnologías, etc. que pueden suministrar la necesaria tecnología y conocimiento directamente a los agricultores y negocios agrícolas. La UAL deberá organizar la clasificación de tecnologías digitales útiles para SmartAgriHubs y sus usuarios; crear un catálogo de los Centros de Competencia (CC) existentes en colaboración con los nueve grupos regionales europeos; elaborar los perfiles y análisis de competencias para identificar nuevos intercambios de conocimientos y oportunidades de negocio en otros Centros de Competencia candidatos que no trabajan tradicionalmente en la agricultura; coordinar y gestionar la red de CC, y por último, identificar sinergias y eficiencias entre los CC (agrícolas y no agrícolas) y sus redes de usuarios, así como las mejores prácticas para el intercambio de conocimientos en la comunidad digital de los CC.

SmartAgriHubs aspira a crear un ecosistema conectado donde las partes interesadas trabajen juntas en las diferentes fases de la innovación, desde la investigación inicial hasta la aplicación en las explotaciones agrícolas. Por tanto, la promoción del diálogo entre las partes interesadas y el suministro de información sobre los progresos y los resultados obtenidos constituyen el núcleo de las actividades de comunicación de los proyectos.