La Cofradía de Pescadores de Adra recibe buenas noticias

El otro tema a resolver es la fábrica de hielo. La máquina se rompió hace algún tiempo y necesita de un arreglo integral para que los pescadores abderitanos tengan suficiente frío para poder conservar los ejemplares pescados. Es la única que hay en la provincia de Almería, según explica el Patrón Mayor de la Cofradía, con el consiguiente incremento económico que supone el no poder usarla. “Tendremos próximamente una reunión. He hablado estos días con el director general de Pesca y tenemos que resolver esto sí o sí. Es algo fundamental para la Cofradía. Ahora mismo seguimos en la misma situación, gastando sacos de hielo, que son mucho más caros y que nos suponen un problema económico más”, finaliza Paco Jiménez que recuerda que en el proyecto también se contempla la modernización de la lonja con placas solares para hacerla más sostenible con el medio ambiente.

Un mes después, la situación ha mejorado. Todavía hay mucho que negociar y muchos acuerdos a los que llegar, pero por lo menos Paco ha conseguido importantes avances que suponen un balón de oxígeno para sus compañeros. “El tema está mejor. Ha habido algunos dimes y diretes con la delegada Aránzazu porque no entendió lo que dije del tema de las ayudas, pero encontramos una solución, creo que muy buena para todos los trabajadores y todos armadores que echen las ayudas, las van a cobrar en las paradas biológicas como indemnización porque nos obligan a parar”, apuntaba un Paco Jiménez , que conoce de primera mano lo que cuesta salir al frente en estos momentos tan complicados si los números no cuadran: “Se trata de no ponerle más problemas a las personas que ya les cuesta vivir de su trabajo. La pesca es maravillosa, pero hay mucha penuria y no se gana suficiente dinero para vivir dignamente. Los gastos, encima, se han multiplicado por mil en todos los hogares. Cualquier trabajador tiene que ganar para vivir dignamente”.

La temporada de pesca de cerco no consigue arrancar en la mar

A los problemas físicos que tiene la Cofradía de Pescadores de Adra se le une uno más: no termina de arrancar la temporada de pesca de cerco. El municipio del poniente almeriense es un pueblo históricamente cerquero y artesanal, pero de momento no están saliendo bien las cosas. No hay suficiente pescado todavía. Como los números no salen los profesionales están teniendo problemas para salir cada día con sus barcos para ejercer su labor y volver con un buen cargamento para vender en la lonja. “La temporada de arrastre va bien, pero la de cerco va mal. Ya tenía que haber habido bastantes bonitos y melvas, pero ha habido sólo cuatro ‘puñaíllos’. Están casi todos los barcos fuera porque con estas cantidades no sale a cuenta salir a la mar. Son más los gastos que los beneficios”, explica el Patrón Mayor con cierta pesadumbre, puesto que a estas alturas siempre se ha sacado más producto.