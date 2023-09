El Colegio de Economistas analizará las novedades en la Ley de Prevención del Fraude Fiscal

Las novedades jurisprudenciales recientes en IRPF de la Ley de Medidas y Prevención contra el Fraude Fiscal serán analizadas por el Colegio de Economistas en un curso online, que se celebrará el próximo 13 de septiembre, en horario de 10.00 a 14.00 horas. El programa será impartido por Álvaro Villar Núñez, abogado fiscalista, director del área Fiscal en Martínez-Echevarría Abogados y profesor del Máster en Asesoramiento Fiscal y Tributación de la Universidad de Málaga.

El temario tratará las medidas concretas contenidas en la Ley, tales como Impuesto de Sociedades: Modificaciones SICAV, SOCIMI, Transparencia fiscal internacional (TFI), Exit Tax, deducciones producciones cinematográficas, etc.; IRPF: Modificaciones Unit Linked, Régimen IIC, TFI, Pactos sucesorios, reducciones, información criptomonedas, etc.; IRNR: Modificaciones Exit Tax, representantes, tec.; LGT: Modificaciones Recargos, Sanciones, Prescripción COVID, obligaciones de información, Procedimientos, etc.; Impuestos Patrimoniales: Modificación Valoración inmuebles, Seguros, Normativa CCAA aplicable, etc.

La matrícula, que tiene las plazas limitadas tiene un coste de 45 euros para los colegiados, 60 euros para colaboradores de despachos de colegiados, y 70 euros para los demás asistentes y la inscripción puede realizarse a través de la siguiente plataforma.