El cambio social está dentro del ADN

“El trabajo social es una disciplina basada en la práctica y una disciplina académica. Las profesiones nos definen, escuché una vez decir a Amelia Valcárcel. Cuando nos presentamos decimos que somos enfermera, dependienta, ingeniera, abogada, trabajadora social. El trabajador social lo es a tiempo completo”, comentaba la presidenta, para quien se trata de “una relación que nos marca en todas las esferas de nuestra vida, en la educación de nuestros hijos, en la relación con el vecindario y con nuestras parejas, en la propia elección de la pareja o en las conversaciones que tenemos en el bar”.Peláez recalcó que una de la razón de ser de los Colegios es “velar por una buena praxis; no hay buena praxis sin una buena formación y no hay una buena formación sin trabajadores sociales”.

Durante su intervención, Estébanez explicó que su experiencia como trabajadora social ha sido “breve”, si bien “en poco tiempo he sacado mucho”, recordando cómo con 50 años cerró su negocio y se dedicó a estudiar Trabajo Social, gracias a lo cual comenzó en la profesión, siendo su primera actuación “una Operación Paso del Estrecho que fue una experiencia inolvidable”. Desde entonces, ha trabajado con asociaciones, impartido cursos y charlas y sido parte de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de El Ejido, municipio en el que reside. “Me ha supuesto mucho enriquecimiento personal, ha sido una experiencia muy bonita y la que ha salido ganando he sido yo”, cerraba.

Eladio Ruano, pionero en la red en trabajo social

Eladio Ruano fue uno de los pioneros en dar a conocer el trabajo social en redes sociales a través de su blog, ‘La raíz de la mandrágora’. Este salmantino, vinculado a la provincia de Almería, fue el encargado de ofrecer una conferencia durante este aniversario del Colegio Oficial de Trabajo Social de Almería, de quien recibió además una distinción como reconocimiento a su trayectoria. “Me propusieron hablar de trabajo social y compromiso desde mi experiencia personal, de qué manera ejerzo la profesión y el compromiso que tengo en otros aspectos de la vida, pues estoy muy vinculado a otros movimientos sociales que no tienen nada que ver con mi profesión pero sí me han llevado a ella, como el movimiento LGTB o el movimiento antiSIDA, y también como una forma de motivar a la gente a que se implique en este tipo de movimientos”. Para Eladio, “al final, el trabajo social se define como motor de cambio o una profesión que busca cambios sociales, y es una forma de vida en lo personal y en lo profesional; reivindicar una mayor igualdad y una defensa de todos los colectivos minoritarios”. Eladio lleva “bastantes años con un blog de trabajo social, que es una forma de visibilizar la profesión aprovechando los recursos tecnológicos e internet; llevo desde los inicios de la blogosfera y se han ido uniendo cada vez más y nos coordinamos un poco para difundir el Día del Trabajo Social o hacer entradas vinculadas a eso”. Ruano agradeció que “el Colegio me llame para este reconocimiento me hace estar muy contento y agradecido”.