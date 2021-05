UGT Almería: “Correos no da el servicio mínimo; faltan eventuales para garantizarlo”

“Todo se resume en que estamos sufriendo un claro desmantelamiento por parte de la empresa, porque el nuevo equipo directivo ha recortado a la mitad la financiación del servicio postal universal, dejando de 220 millones a 100 millones para este año. El recorte al que estamos asistiendo en correos es tal que de cada diez puestos, tres se cubren con contratación eventual y como mucho se cubre uno de ellos. Es decir, un recorte de dos tercios en la eventualidad”, explica tajante Moisés Molina, responsable de la Sección Sindical de UGT en Correos en Almería, que este mediodía ha sido uno de los organizadores de una movilización junto con los responsables de CCOO que ha recorrido las principales arterias de la capital para denunciar esta situación.

Esta situación no es nueva, puesto que han sido ya muchas las movilizaciones por parte de distintos colectivos representativos de la empresa pública en la provincia en los últimos meses, pero la situación, apuntan, empeora, porque “no se le está dando el servicio necesario a la ciudadanía, con lo que eso conlleva. Hay demoras en sus envíos porque no hay personal suficiente y hay, por poner un ejemplo, cartas de pago a personas que no le están llegando en tiempo y forma, y luego encima son ellos los propios responsables de la demora. Es algo inadmisible”, lamenta Molina, quien asegura que, además, gran parte del trabajo se está desviando a la empresa filial de Correos, Correos Express, que pertenece al mismo grupo y que en sus filas no cuenta con trabajadores públicos, “y todo ello en detrimento del servicio postal”.

“Hay menos cobertura. Por ejemplo, tenemos una unidad como Mojácar, donde había 12 carteros, con cuatro plazas vacantes, y decidieron no cubrirlas. Y eso es algo que vemos prácticamente en todos los sitios. Te encuentras días en los que si hay personal de baja se hace muy difícil. No cubren las ausencias y el volumen de trabajo lo tienen que suplir los demás, y ahí vienen las demoras”.

Desde UGT explican que la nueva filosofía de recortes de la empresa choca frontalmente con un servicio de garantías mínimas, ya que no se está cubriendo la cuota que siempre hay de eventuales y a los que se recurre mediante bolsa. Almería tiene una cuota de eventuales que según apuntan desde el sindicato está entre los 60-70 contratos al mes, y ahora mismo está a la mitad.