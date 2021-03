Cosentino impulsa la estrategia de crecimiento en Asia Pacífico

Grupo Cosentino nombra a Álvaro González como nuevo vicepresidente (VP) de Asia Pacífico (APAC). Además de formar parte del comité ejecutivo global de la multinacional, González tiene a partir de ahora la tarea de expandir e impulsar la estrategia de crecimiento de Cosentino en el mercado de APAC, que incluye Asia Oriental, el Sudeste Asiático y Oceanía. Su función será liderar el desarrollo comercial y las áreas de operaciones, marketing y distribución en la región.

Con Singapur como sede central de Cosentino en Asia y con un centro logístico para la región del sudeste asiático, el nombramiento de González para este cargo representa un movimiento estratégico significativo para impulsar el crecimiento de la compañía y sus innovadoras superficies en uno de los mercados que más está creciendo en el mundo. La ubicación estratégica de Singapur, su potencial económico y de negocio, además de un entorno político estable, se convierten en importantes ventajas para promover y potenciar desde esta ciudad-estado la presencia de Cosentino en la región de APAC.

“Afronto esta etapa con una gran ilusión, consciente de que no va a ser un camino fácil, pero con el objetivo claro de conseguir que Asia y Oceanía tengan un peso importante para Cosentino en los próximos años. Para ello, continuaremos creciendo, a través de una combinación de equipos locales e internacionales y adaptando nuestro modelo de negocio a las particularidades de cada región. Gestionar equipos y distribuidores en 15 países distintos, es una experiencia enriquecedora que me ayudará a seguir aprendiendo, tal y como ha sucedido en los países anteriores en los que he trabajado.”, declara Álvaro González.

Nacido en Madrid, Álvaro González aporta cerca de dos décadas de experiencia en desarrollo empresarial y cadena de suministro a su puesto actual. Se incorporó a Grupo Cosentino en 2013 y éste sería su cuarto puesto dentro de la compañía. Recientemente, fue director regional para el sureste de EE.UU. Desde la sede central de Cosentino Miami, dirigió la expansión de la empresa en los estados de Florida, Alabama, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia del Sur y Puerto Rico. Previamente, González fue director regional para la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA).