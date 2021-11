'Cosentino Creative Studio' da la bienvenida en Marbella Design Fair

El espectacular espacio “Cosentino Creative Studio” da la bienvenida en la 4ª edición de Marbella Design, la reconocida feria de interiorismo, diseño y alta decoración que reúne a lo más granado del sector. Grupo Cosentino, compañía global española líder en la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles para la arquitectura y el diseño, es el patrocinador principal de esta importante cita que tiene lugar del 4 al 14 de noviembre en el Pabellón de Congresos de Marbella.

“Cosentino Creative Studio”

Durante estos días, “Cosentino Creative Studio” plasma la estética, el concepto y la filosofía de los innovadores espacios “Cosentino City´s” en Marbella Design. Bajo un concepto 2.0., este showroom pop-up fusiona la más avanzada tecnología con un diseño exquisito para que el visitante viva una experiencia completa con las superficies by Cosentino, como Silestone® y Dekton®. Diferentes aplicaciones y usos arquitectónicos y digitales ponen de manifiesto la versatilidad y el rango de actuación de cada material, cada color, cada textura y cada formato que Cosentino pone al servicio del mundo del diseño y la arquitectura.

Como ocurre en los Cosentino City´s que se encuentran actualmente en el centro de grandes ciudades del mundo, como Barcelona, Madrid, Ámsterdam o Chicago, el corazón del espacio “Cosentino Creative Studio” es sin duda su Atelier. Esta zona se convierte en un verdadero centro de experimentación e inspiración donde el visitante puede innovar, crear y componer proyectos al detalle, ayudándose de una gran cantidad de materiales complementarios como telas, maderas, metales o vidrios.

A nivel escultórico destacan unas piezas realizadas con la serie Sunlit Days de Silestone®, colección neutra en emisiones de carbono, y una sucesión de columnas desarrolladas con la reciente serie Silestone® Ethereal y la colección Silestone® Eternal, ambas de inspiración marmórea. Una zona de conferencias con capacidad para 30 personas albergará durante estos días diferentes ponencias y charlas, organizadas por Marbella Design y el equipo de Cosentino.

Silestone® Ethereal Dusk en el espacio de Soledad Ordóñez y JD7 Group

Dos encimeras elaboradas en el nuevo color Ethereal Dusk de Silestone® pueden verse en el espacio conceptual de la diseñadora Soledad Ordóñez y JD7 Group, donde demuestran que la perfección no existe. Puro, blanco y diáfano, el ambiente PERFECTION IS FALSE es una experiencia de color, sonido y belleza. El arte, los rayos, las llamas y la geometría son protagonistas. El color elegido de Silestone®, Ethereal Dusk, ofrece un aspecto urbano donde el tono azulado de sus vetas aporta modernidad y vanguardia.

Dekton Soke y Argentium en el espacio de Susana Urbano

Susana Urbano ha diseñado para esta ocasión una gran suite denominada “Shoot for your dreams”, cuyo interiorismo plasma la importancia de soñar y marcarse metas para alcanzar la felicidad plena. La versatilidad de la superficie ultracompacta Dekton® ha permitido incorporarlo no solo como revestimiento de una de las paredes del baño, sino también en el diseño de parte del mobiliario, en colaboración con Doca Muebles; este es el caso de las espectaculares mesillas de noche, el fondo de los armarios del vestidor y también el tocador, donde este material luce en una exquisita combinación de cristal y piel. Susana Urbano utiliza para “Shoot for your dreams” dos tonalidades grises de Dekton®, de estilo urbano y acabado cemento: Dekton® Soke y Dekton® Argentium. Este último se muestra en primicia, ya que llegará al mercado próximamente.

Marbella Design Fair

Con más de 3.100 m2 de superficie, 46 espacios, más de 150 firmas, y los diseñadores más reconocidos del panorama actual, Marbella Design se convierte en el mejor escaparate para el mundo del interiorismo. Este año, Marbella Design quiere contagiar a todos los asistentes de la alegría, la sensibilidad y la belleza de los pueblos andaluces. La arquitectura de estos entornos, reconceptualizada por Alfonso Castellón -director arquitectónico de Marbella Design-, es el hilo visual conductor de esta edición.

En la exposición, que recibirá un estimado de doce mil visitantes, los diseños más sorprendentes y cautivadores se darán cita, demostrando que tradición y vanguardia pueden integrarse y funcionar en armonía, a pesar de sus contrastes aparentes. “Una conjunción que atrapará los paladares de los amantes del mejor interiorismo y diseño”, adelanta el Director General de Marbella Design, Alejandro Zaia.

Este evento va de la mano de otro gran elenco de partners: La Zagaleta, Marbella Club, Anantara Villa Padierna, Grupo Los Mellizos, Plenia Travel, Design Institute of Spain, Luxury Spain, UHY Fay&Co, Les Roches, Ayuntamiento de Marbella y Diputación de Málaga, entre otros.