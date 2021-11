Cosentino llena de diseño y actividades la Dubai Design Week 2021

Grupo Cosentino, compañía global líder mundial en la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles para la arquitectura y el diseño, protagoniza un año más la Dubai Design Week con diferentes acciones y proyectos singulares. La iniciativa más destacada en esta edición es la propuesta “Context Reflections”, una instalación realizada conjuntamente con el prestigioso estudio de diseño basado en Londres y Dubái ANARCHITECT. Se trata de una instalación pública slow-tech que estará expuesta hasta el próximo 13 de noviembre en el centro del denominado Dubai Design District (d3).

Construida con las superficies de la colección neutra en carbono, Sunlit Days de Silestone®, la estructura permeable invita a los visitantes a entrar en una cámara oscura para hacer una pausa y descubrir el juego de luz creado a través de un fenómeno óptico natural. La instalación autónoma se inspira en los principios de la "Cámara Oscura", incitando a preguntarse por qué vemos lo que vemos. La presentación oficial de este proyecto tuvo lugar el pasado domingo 7 de noviembre en el Cosentino City Dubai, con un debate entre el equipo de ANARCHITECT y Miriam Llano, Marketing Manager de Cosentino Middle East, el cual fue moderado por el experto local en diseño, Rue Kothari.

Jonathan Ashmore, fundador y director de ANARCHITECT, manifestó que “Context Reflections continúa nuestra activa investigación sobre la relación entre la luz natural, los materiales y la importancia del contexto en toda la arquitectura y los espacios interiores en los que participamos. El concepto de instalación fue desarrollado por nuestro equipo para Cosentino con el objetivo de destacar la importancia constante de la luz y la materialidad en nuestro trabajo, así como el de elevar nuestra conciencia colectiva sobre la sostenibilidad”.

Por su parte, Miriam Llano destacó el uso de Sunlit Days para este proyecto, en consonancia con el hito de presentar una verdadera neutralidad de carbono en todo su ciclo de vida. “Sunlit Days es una serie pionera no solo porque se produce utilizando un 99% de agua reutilizada, energía eléctrica 100% renovable y un mínimo de 20% de materias primas recicladas en su composición, sino también por nuestro compromiso de compensar las emisiones de CO² de todo su ciclo de vida. Context Reflections, en su conjunto, es una herramienta para educar al consumidor sobre lo que es posible. Es un lugar de encuentro de materialidad, sensibilidad medioambiental y puro diseño”.

La presencia de Cosentino en la Semana del Diseño se completa además con la participación en “Interior Makers”, el Espacio de España en Downtown Design Fair, organizado por el ICEX y Interiors from Spain. El espacio muestra diferentes materiales y soluciones de Cosentino, y presenta asimismo otros stands de firmas españolas vinculadas al mundo del diseño de interiores. Esta propuesta fue inaugurada el pasado lunes con un desayuno en el Cosentino City Dubai, que contó con la presencia del Embajador de España en EAU, Íñigo de Palacio.

Y es que el City de Dubái está siendo el centro neurálgico del amplio programa de jornadas y conferencias que la firma española está llevando a cabo en el marco de la Design Week. Por ejemplo, el lunes pasado, el City acogió la sesión “The World is our place”, co-organizado con Actiu, y que contó con la participación de Clara Voce (Pinnacle Interiors); Carina Lima (Swiss Bureau Interior Design-SBID); Ramón Esteve y Lena Marcuccili (Love that Design Studio) como moderadora. La agenda se completa estos días con un desayuno de la Decana de la Escuela de Arquitectura y Diseño del IE, Cristina Mateo, o dos interesantes conversatorios sobre diseño Prison Cell, con Rock Galpin Studio, y el diseño holandés con Urban Nest.

“Design Day”

Finalmente, este pasado martes 9 tuvo lugar la celebración del denominado “Día del Diseño” dentro de la agenda de actividades del Pabellón de España en Expo Dubai 2020. Organizada conjuntamente por Cosentino, Roca y Andreu World, la jornada abordó la actual situación del Diseño en España como vector de competitividad y promoción internacional. Cosentino, reciente Premio Nacional de Innovación 2021, presentó la sesión “Diseño Español: Frescura e innovación para un mercado global. Casos de éxito”, que contó con las ponencias destacadas de Juli Capella (Capella García Arquitectos) y Eva Prego y Cutu Mazuelos de la firma Stone Designs.

Los tres se unieron después a una Mesa Redonda, moderada por Pilar Marcos, Directora de la Revista Diseño Interior, con la participación también de Pablo Conde, Director de Hábitat – ICEX, y Santiago Alfonso, VP de Comunicación y Reputación Corporativa de Grupo Cosentino. El “Design Day” acogió a otras personalidades del mundo del Diseño como Lena Marcuccilli, Directora de Contenidos de Love That Design; el diseñador Alfredo Häberli; Borja Ferrater del estudio OAB o Xavi Calvo, Director del VWDC2022.