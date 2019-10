Cosentino gana un premio Stevie Awards 2019 por su proyecto de investigación 'Global Kitchen'

Grupo Cosentino ha obtenido un premio Bronze en la edición de 2019 de los Stevie Awards con el proyecto “Global Kitchen: the kitchen, the heart of the home”, en la categoría de “Communications Research”.

Los International Business Awards (Stevie Awards) son los únicos premios internacionales que reconocen logros en todas las facetas empresariales (Empresa, Emprendedor, Comunicación y RRPP, Atención al cliente, RRHH, IT, Gestión, Marketing …).

Con el título 'La cocina, el corazón del hogar' apunta las tendencias de la cocina doméstica

Global Kitchen es un proyecto de Cosentino centrado en el aná­lisis de la cocina doméstica como el espacio que refleja más explícitamente los cambios y transformaciones sociales que estamos viviendo. Bajo el título “La cocina, el corazón del hogar”, el segundo estudio Global Kitchen, publicado por el Instituto Silestone en 2019, apunta algunas de las tendencias clave de la evolución que ha experimentado la cocina doméstica en los últimos años. Los resultados de esta investigación se han presentado en España, Reino Unido y Estados Unidos. Próximamente en Italia, Canadá, Singapur y Australia. El estudio ha sido elaborado por Ulled Barcelona para Cosentino.