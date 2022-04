Cosentino traslada su City al corazón de Singapur

Cosentino reabre su City de Singapur en una nueva y espectacular localización: The Heart en Marina One, el epicentro del Central Business District (CBD) de la ciudad-estado. Este complejo edificatorio, uno de los referentes arquitectónicos mundiales en sostenibilidad con certificados Green Mark Platinum y Leed Platinum, está compuesto por cuatro edificios de gran altura que se delimitan en su centro en el denominado The Heart, un impresionante espacio central ajardinado de 37.000 m2 destinado a tiendas de primeras marcas y showrooms.