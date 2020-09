Dekton Slim, finalista en los SBID Product Design Awards

Dekton Slim, la superficie ultracompacta de 4 milímetros de Cosentino, ha sido seleccionada como finalista dentro de la categoría “Producto de Cocina” en los premios SBID Product Design Awards 2020. Líderes en el diseño de interiores, estos galardones celebran lo mejor en diseño, innovación y funcionalidad para productos dentro del sector del interiorismo. Los candidatos finalistas han sido seleccionados por un panel de profesionales del sector y ahora es el público general quien tiene la oportunidad de votar en diversas categorías. La votación pública finaliza el 30 de septiembre.

Dekton by Cosentino patrocina la exposición virtual española “Back to Basics”

Lanzado al mercado en febrero de 2019, Dekton Slim supone toda una revolución gracias a su reducido grosor de tan solo 4 milímetros, disponible en un gran número de colores de la marca de superficies ultracompactas Dekton by Cosentino. Es una superficie innovadora para los proyectos de arquitectura y construcción, ya que combina las características técnicas y mecánicas de Dekton con un formato mucho más ligero, liviano y manejable.

Dekton Slim es el revestimiento ideal y de alto rendimiento para paredes o muebles de cocina, salpicaderos y paredes. Dekton ofrece una alta resistencia a los arañazos, al calor, al fuego y a las manchas.

Por otro lado, Dekton by Cosentino se posiciona al lado de la cultura estos días con el patrocinio de la exposición virtual española “Back to Basics”, comisariada por la escritora y periodista Ana Domínguez Siemens para la acción Virtual Design Destination by Adorno. Obras de los diseñadores españoles Inés Sistiaga, Lucas Muñoz, ACdO, Júlia Esqué, Martí Guixé, Studio La Cube, Tornasol Studio, Inma Bermúdez, Studio todo_to_do, Belén Moneo y Mayice Studio, creadas a partir de diferentes materiales, conforman esta muestra que de forma virtual se puede ver ubicada en el Museo de Arte Romano de Mérida el próximo domingo 20 de septiembre