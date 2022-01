Descansario homenajea la vida de una mascota querida cuando ‘pasa de nivel’

Homenajear a un ser querido y que su esencia, tras haber abandonado el mundo terrenal, permanezca en el entorno de quien le añora como algo bonito. Esta es la idea de Descansario, un proyecto que lidera María José Ferrón que empieza a fraguarse en marzo de 2019 y hoy está incubado en el Centro Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Almería capital. Ferrón intenta plasmar la suma de momentos y recuerdos de quien se transforma en decoración, un artículo lejos de los trágico y negativo, que evoque momentos de paz y felicidad.

La iniciativa surge de manera espontánea. Ferrón no ha tenido una vida fácil, sus problemas de fibromialgia le han llevado, en ocasiones, a no poder levantarse de la cama y esto le ha supuesto un obstáculo, como cuenta, en el mercado laboral. Es sensible, muy detallista, le encanta utilizar la decoración para transmitir algo de su esencia, hasta a la hora de hacer un regalo. Su persona y sus circunstancias han desembocado en su proyecto empresarial.

Su primer descansario fue para su abuelo, cuando aún no se olía que esto pudiera acabar en su modo de vida. “Tras 25 años de la muerte de mi abuelo, mi madre me dijo que lo incinerarían. Yo le dije que quería algunas cenizas de él, ya que había sido muy importante para mí”. En ese momento María José, de manera artesanal, creó un faro, un barco …, recreando un puerto en una pecera, pues él había sido marinero. En ella también había una pequeña botella, como la que traslada un mensaje en el mar, y, ahí, introdujo las cenizas de su abuelo. Nada era al azar, todos los elementos tenían un significado. Cuatro días después, pensó en tener el mismo detalle para su perra Thais, que llegaba en un momento clave en su vida, para el día en que se transformase tener su homenaje preparado a través de una representación. “Me dio miedo pensar, con el amor que yo le tengo, que yo no pudiera hacer nada para evitar que quedase tirada por ahí”. Luego, allegados le empezaron a decir que si podría hacerle algo para sus mascotas. En paralelo, una amiga le informó de un curso de formación en la Cámara de Comercio, si bien cuando se presenta para recabar información se da cuenta de que su iniciativa está seleccionada y el curso en realidad es para emprendedores y proyectos empresariales. Tras realizarlo, de ahí pasó al CADE y “aquí sigo para lograr que mi sueño se haga realidad, pese a que ha habido altibajos. Por eso digo que el proyecto de Descansario no ha sido buscado, sino que el destino se me ha puesto en las manos. Nació del sentimiento”.

La muerte se vive de manera diferente según las culturas. María José pretende transmitir que no todo es malo, tétrico u oscuro, “para mí, la muerte es transformación, que hemos cumplido una misión en la vida y pasas de nivel. Para mí, somos energía y como tal nos transformamos”.

En principio, Descansario arrancará con las mascotas, si bien, bajo encargo no descarta trabajar para personas. En primer lugar, intento evitar que las cenizas se estén trasladando, “para mí es muy importante la intimidad y respeto al ser querido”. De manera artesanal María José elabora el elemento, con madera u otros materiales sobre los que investiga, donde se vayan a introducir las cenizas, al que pone una foto si se desea, o en el caso de que se quiera un artículo con una figura de la mascota, María José pide fotos con distintas posiciones para realizar una réplica a través de porcelana fría a la que da forma con sus propias manos y que completa con detalles acorde con los gustos del animal. En el caso de las personas, el estudio sería más profundo, con una entrevista para ver el vínculo con la persona a la que quiere homenajear, las impresiones y las vivencias con la misma. Ningún elemento queda al azar, importan los colores y el número de elementos, todo tiene su sentido, tiene su proceso. Ferrón cuenta una historia.

Antes de ponerse en marcha como empresa, algo que espera que suceda en breve, Descansario ya ha establecido contactos para colaborar con otros negocios relacionados, así Everest, el crematorio de mascotas que se localiza en Antas.