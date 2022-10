Dimoba Corporación organiza el ‘I Encuentro Todos Sumamos’ en Almería

La empresa andaluza Dimoba ha celebrado el ‘I Encuentro Todos Sumamos’ sobre empleo e inclusión laboral con doce asociaciones y entidades del tercer sector con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas con capacidades diferentes en la provincia de Almería.

A este encuentro han asistido representantes de Inserta Empleo, Fundación ONCE, ONCE, El Saliente, FAAM, Verdiblanca, Asociación A Toda Vela, Asalsido (Down Almería), Asociación Asperger, ASOAL, FAISEM, LUNA, NOESSO y APEMSI (Asociación de afectados por epilepsia).

Dimoba Corporación ha expuesto su modelo de inclusión laboral basado en el diseño de políticas y estrategias de diversidad e integración laboral que incluyen entre otros: acciones de sensibilización, difusión y cambio de actitudes hacia el sector social, igualdad real de oportunidades o apoyo al empoderamiento y la inclusión de personas socialmente vulnerables y con riesgo de exclusión social.

El número de personas contratadas con discapacidad en Corporación Dimoba crece cada año. En los últimos años la cifra global de contratos es de 411 inserciones de talento diverso desde el 2018 al 2022, siempre bajo los valores de: cercanía, unidad, humildad, respeto, tolerancia, seguridad, confianza y crecimiento.

En los últimos años la cifra global de contratos es de 411 inserciones de talento diverso

Otra de las claves del éxito para Carmen Irene López, directora de Talento y desarrollo en Corporación Dimoba es el “equilibrio integracional, el interés por las personas, la accesibilidad e igualdad como principales focos para hacer que alguien pase a formar parte de un todo, y sin duda, apostar por ellos es clave para el crecimiento de toda la empresa a la vez que generar cambios que ayuden a normalizar la discapacidad en la sociedad y en el mercado laboral”.

Las asociaciones asistentes han valorado positivamente este encuentro, ya que permite crear sinergias entre el tercer sector y la empresa ordinaria para conseguir la inclusión real de personas con capacidades diversas en el mercado laboral.

Dimoba se encuentra actualmente implantada en todo el territorio nacional y en permanente crecimiento. Cuenta en la actualidad con diferentes líneas de negocio en las que trabajan más de 5.000 personas.