Ecologistas reclaman a la administración que 'salve' el acuífero Aguas

Los colectivos Ecologistas en Acción, Grupo Ecologista Mediterráneo y la plataforma 'Acuíferos Vivos' presentaron ayer en la Delegación Territorial de Medio Ambiente un recurso contra las medidas que la Junta ha adoptado en relación con el acuífero Aguas. Las agrupaciones instaron a la administración a "regenerar" una zona que sufre "sobreexoplotación" por la agricultura intensiva y por "falta de planificación".

El coordinador provincial de Ecologistas en Acción, Enrique Ruiz, destacó que el decreto de la Junta de Andalucía es ambiguo y llega tarde en una situación "excepcional", aunque valoró positivamente los pasos que se están dando. Entre las propuestas que se registraron, los ecologistas solicitaron la puesta en marcha de un estudio del subsuelo, que contenga unos criterios ambientales razonables, algo que en el actual programa "no se recoge". También urgieron a limitar el uso privado de agua en torno a más de un 30% puesto que hasta el momento no existe un margen establecido.

Otra de las medidas que plantearon fue la posibilidad de ampliar la representación en la comisión de seguimiento que se está desarrollando. De esta manera, se incluirían miembros del Parlamento andaluz y de grupos ecologistas. Actualmente solo participan técnicos en este organismo. Desde la plataforman aseguran no pueden esperar dos años, el tiempo que fija la administración territorial.

Algunas de las demandas que plantearon fueron el cierre inmediato de todos los sondeos que no cuenten con la autorización exigible, la suspensión inminente de todas las extracciones de agua cuyos sondeos se encuentran en trámites de legalización o no cuentan con la autorización vigente. Además, pidieron la activación de una inspección que utilice teledetección y trabajo de campo en todos los sondeos de masas de agua, así como la revisión de los cambios de uso que se han producido en la zona y no están destinados al consumo de agua. Es decir, que se vigile el uso de los olivos porque "no están respetando".

Según Ruiz, la situación crítica se refleja en la sequía que padece el río Aguas puesto que su nivel freático ha disminuido un 50% en solo tres años: "Es el peor acuífero de Andalucía, está en una situación de riesgo y si no se adoptan estas medidas es posible que el manantial desaparezca. Perderemos un ecosistema de tortugas mora que es único en la Unión Europea y en España", apuntó.

Se trata de unas medidas "cautelares" que buscan preservar este espacio exótico en la provincia de Almería. Para ello, dieron a la Junta un plazo de 30 días desde el registro de la petición. Son propuestas "excepcionales" por la urgencia que precisan para acometerse: "Hace falta una intervención en la zona urgentemente", subrayaron. Aunque tuvieron en cuenta los mecanismos que planteó Medio Ambiente, los ecologistas calificaron las medidas desarrolladas como "insuficientes". En este sentido, ya anunciaron que en las próximas fechas se presentarán nuevos recursos por parte de otros colectivos ecologistas, aunque en términos diferentes, que complementarán esta iniciativa.

"Este recurso lo presentamos para mejorar el trabajo que está haciendo la Junta desde nuestra independencia", aclaró Ruiz.