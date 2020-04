La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha elaborado un documento de preguntas y respuestas en materia de comercio con la que se pretende despejar las principales dudas y consultas que están surgiendo en dicho sector como consecuencia del actual estado de alarma decretado por el Gobierno central a causa de la crisis sanitaria del COVID-19.

El servicio que prestan los establecimientos comerciales de alimentación y los de productos y bienes de primera necesidad es una de las escasas actividades económicas autorizadas por su carácter esencial para el abastecimiento de la población en este periodo de confinamiento y restricción de la movilidad. De ahí que gran parte de la guía se centre, por un lado, en ofrecer una información clara y precisa sobre el propio desarrollo de la actividad comercial en sus diferentes modalidades y, por otro, en dar las recomendaciones más adecuadas que se han de seguir para garantizar la seguridad del personal y de los clientes. No obstante, el documento también aborda otros aspectos relevantes como son las ayudas públicas disponibles para el comercio y autónomos o las medidas laborales a las que se pueden acoger las pymes del sector.

En lo que respecta al desarrollo de la actividad, la guía establece que, con carácter general, está suspendida la de carácter minorista en toda Andalucía, a excepción de los establecimientos comerciales de alimentación, productos y bienes de primera necesidad, entre los que se incluyen los de tipo farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones. También alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.

Igualmente, el documento aclara que no se ha fijado un horario especial en las actuales circunstancias y el régimen sigue siendo el que recoge en la Ley de Comercio Interior de Andalucía, que determina que el horario de apertura y cierre en días laborables y en domingos y festivos autorizados será libremente acordado por cada comerciante, respetando el límite fijado de noventa horas a la semana.

Venta online y horarios comerciales en Semana Santa

Asimismo, la Consejería de Economía incide en que durante la vigencia del estado de alarma está permitida la venta online a todos los comercios, sin distinción alguna, y que las entregas deberán cumplir las recomendaciones de protección dictadas en cuanto a distancia, uso de guantes, etc.

Otro aspecto recogido en la guía hace alusión a la autorización por parte de la Junta de Andalucía, durante los domingos y festivos en los que no esté autorizada la actividad, la prestación del servicio comercial conocido como ‘Click and Collect’ o ‘Click and Car’. Esta modalidad permite las entregas físicas de pedidos derivadas de la compra online para aquellos establecimientos comerciales minoristas de alimentación y de productos y bienes de primera necesidad que mantienen su servicio durante el confinamiento y que no tienen libertad horaria de apertura de acuerdo con la Ley de Comercio Interior de Andalucía, que la prevé para las superficies con dimensiones inferiores a los 300 metros cuadrados.

Para dar esa prestación los domingos y festivos, los comercios deberán permanecer cerrados al público, a excepción de esos servicios de recogida de la compra en las zonas habilitadas para ello (áreas dentro del propio establecimiento o plazas de aparcamiento). Además, se tendrá que desarrollar siempre observando las medidas de salud e higiene entre empleado y cliente.

Por otro lado, en Semana Santa, el documento de preguntas y respuestas informa que el Gobierno andaluz ha autorizado que los comercios de alimentación y los de productos y bienes de primera necesidad puedan abrir también los días 9 y 10 de abril, Jueves y Viernes Santo. Esta medida se ha adoptado al considerar que, en las condiciones excepcionales de confinamiento al que está sometida la población, la demanda de este tipo de servicios y productos en Andalucía durante la Semana Santa será similar a la de las semanas precedentes en las que también han estado vigentes las restricciones de movimiento.

Por ello, para garantizar una compra ordenada y evitar que se produzcan aglomeraciones en las superficies comerciales el 8 de abril, Miércoles Santo, y el 11 de abril, Sábado Santo -que son días de apertura normal-, los comercios que así lo decidan podrán abrir sus puertas con el horario que estimen más conveniente.

Para el periodo de rebajas se especifica que la normativa que recoge las condiciones del estado de alarma vigente no establecen nada al respecto, por tanto, se asegura que, mientras no se disponga lo contrario, se mantienen los períodos tradicionales. Es decir, para la campaña de invierno, desde el 7 de enero al 7 de marzo; y para la época de verano, del 1 de julio al 31 de agosto. No obstante, en la actualidad, la legislación vigente permite además realizar rebajas y ventas promocionales todo el año.

Recomendaciones de seguridad

En materia de seguridad, el texto elaborado por la Consejería de Economía alude a las recomendaciones de protección frente al virus que se encuentran recogidas en la ‘Guía de Buenas Prácticas para los Establecimientos del Sector Comercial’ elaborada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y por el de Sanidad.

En todo caso, es necesario tener presente que la permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté autorizada deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la compra, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad establecida a fin de evitar posibles contagios.

Ayudas públicas de la Junta y medidas laborales

En relación al apoyo que presta la Junta a los autónomos y pymes, la guía explica que el Ejecutivo andaluz va a aponer en marcha un amplio paquete de medidas económicas destinadas a paliar los efectos de la crisis sanitaria en el trabajo autónomo y las pymes en la comunidad. Asimismo, desgrana los incentivos ya aprobados, entre los que destacan los 900 millones de euros dirigidos a prestar apoyo financiero a autónomos y pymes o los 36 millones dirigidos a la sociedad de garantía recíproca para avalar operaciones financieras de ambos segmentos por importe máximo de 500 millones de euros. A ese montante se suman las medidas orientadas al fomento del crédito, el aplazamiento de la presentación de una serie de tributos y el impulso de los trámites online.

Otras acciones reseñadas son los 20 millones para la financiación empresarial del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico. Se estima que esta iniciativa pueda tener un efecto multiplicador por cinco, posibilitando la concesión de préstamos por parte de las entidades colaboradoras por un volumen de hasta 100 millones de euros dirigidos a autónomos y pequeñas y medianas empresas.

También se ha incrementado en nueve millones de euros, hasta alcanzar los 22 millones, la línea de ayudas gestionada por la nueva Agencia IDEA destinadas a proyectos de Transformación Digital de las pymes, con el objetivo de facilitar que las pequeñas y medianas empresas se doten de los medios técnicos necesarios destinados a posibilitar el teletrabajo.

Por otro lado, se ofrece información sobre cómo presentar una solicitud de ERTE por fuerza mayor, que suponga la suspensión de las relaciones laborales o reducción de la jornada de los trabajadores. Para ello se recomienda el uso de la plataforma telemática habilitada.

La guía se puede consultar en la siguiente dirección:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/areas/medidas-covid19/faq-comercio-covid.html

Buzón web de consultas sobre el comercio

La Consejería de Economía, Conocimiento, Universidad y Empresas ha habilitado el correo electrónico comercioinformacioncovid19.ceceu@juntadeandalucia.es para responder cualquier duda o consulta en materia de comercio sobre la normativa que se aplica en el actual estado de alarma decretado por el Gobierno central el pasado 14 de marzo a causa de la crisis sanitaria del COVID-19. Este buzón de consulta está dirigido tanto a la ciudadanía en general como a los profesionales del sector y se complementa con el teléfono de atención a la ciudadanía de la Consejería de Economía (955 063 910).

El comercio, junto a la hostelería, el transporte y el almacenamiento, está integrado por más de 136.627 empresas, distribuidas en más de 174.000 locales comerciales (casi el 30% del total). Hasta antes de la crisis sanitaria por el COVID-19, este tejido daba empleo a casi medio millón de personas y generó un volumen de negocio superior a los 93.000 millones, según datos de 2017. De ese montante, 35.000 millones corresponden al comercio minorista, la rama que registra mayor número de empresas (88.952) y locales (108.000).