Economía incorpora el control de las ventas online a sus campañas de inspección comercial para 2020

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha aprobado el Plan de Inspección Comercial en Andalucía para el año 2020, en el que se incorpora como novedad el control específico al comercio electrónico con la realización de campañas que tendrán como objetivo garantizar la seguridad de las compras y evitar fraudes e incumplimientos legales por parte de los comerciantes. Estas acciones se llevarán a cabo en el segundo semestre del próximo ejercicio, coincidiendo con la celebración del ‘Black Friday’ o con el periodo de rebajas; y se centrarán en el análisis de las páginas web por provincias y productos.

En estas actuaciones se comprobará, fundamentalmente, el cumplimiento del artículo 47 de la Ley de Comercio Interior de Andalucía relativo a la publicidad, que deberá contener, en todo caso, la identificación, domicilio y número de inscripción en el Registro de la empresa ofertante; así como los datos esenciales de los productos que se ofrecen de forma que permita su identificación inequívoca en el mercado, con indicación de su naturaleza, cantidad, calidad y posibilidades de consumo o de uso.

Igualmente, tendrá que incluir el precio total a satisfacer, distinguiendo entre el valor de venta y los impuestos aplicables. En este caso, también se tendrá que separar el importe de los gastos de envío si van a cargo de la persona consumidora, especificando la forma y condiciones de pago, así como el sistema de reembolso. La publicidad también deberá hacer referencia al plazo máximo de recepción o puesta a disposición del consumidor del producto objeto de la transacción.

Este Plan de Inspección de 2020 diferencia entre dos tipos de campañas. Por un lado, las transversales, que son aquellas actuaciones inspectoras dirigidas a informar sobre la aplicación de la normativa vigente en materia de comercio interior a tener en cuenta por los comerciantes; y las específicas, cuya finalidad es la comprobación del cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en la normativa comercial vigente y referidos a la apertura y horarios, así como a la tipologías de venta que se lleven a cabo por los comercios. Entre éstas se encuentra la de comercio electrónico, puesto que es uno de los sectores comerciales de mayor crecimiento en los últimos años y constituye una práctica totalmente implantada en la comunidad.

En las acciones transversales, los servicios de inspección observan si existe algún incumplimiento de la normativa vigente en materia de comercio interior, y si así fuera, se requiere a las personas titulares de los establecimientos comerciales o las personas empleadas que lo subsanen. Si fuese necesario, se programa una segunda visita de inspección a fin de comprobar si se ha cumplido con el citado requerimiento.

El Plan de Inspección tiene programadas para el año 2020 iniciativas para los doce meses del año. En enero y febrero se llevarán a cabo campañas de rebajas de invierno; en marzo, abril, mayo y junio, actuaciones transversales de información e inspección; en julio y agosto, acciones de rebajas de verano y campaña de comercio electrónico; y en septiembre y octubre, campañas transversales de información e inspección y de comercio electrónico. También en noviembre, se realizarán campañas transversales de información e inspección, de ‘Black Friday’ y de comercio electrónico; y en diciembre, actuaciones de rebajas de invierno y de comercio por internet.

El Plan de Inspección Comercial de Andalucía tiene como objetivos informar a los comerciantes de los requisitos legales derivados de la práctica del comercio interior en la comunidad, establecer la planificación de las actuaciones que sean adecuadas para velar por el respeto del a normativa vigente, y proporcionar al personal de inspección la formación necesaria para el ejercicio de sus funciones.

Balance de campañas de inspección en 2019 en Almería

La Delegación Territorial de Economía ha llevado a cabo desde enero hasta noviembre de este año 133 actuaciones en el marco del Plan de Inspección Comercial de 2019, de las que 63 se corresponden con acciones informativas y 70 han sido iniciativas inspectoras, que han derivado en la imposición de 27 sanciones por infracciones cometidas, fundamentalmente, en materia de rebajas, en ventas de saldos y en liquidación y por incumplimiento de horarios.

En lo que respecta a las rebajas, los principales incumplimientos están relacionados con la ausencia del precio rebajado junto al precio habitual o la falta de concreción de las fechas de inicio y final de las ventas en rebajas. Igualmente, desde los servicios de inspección de la Delegación Territorial se ha detectado que los comercios infractores no tenían debidamente separados e identificados los productos rebajados, carecían de horario de apertura y cierre, no publicitaban correctamente el precio por unidad o no contaban con hojas de reclamaciones.

En materia de ventas de saldos, las infracciones detectadas tienen que ver, igualmente, con no separar debidamente los productos de saldo de los que no lo son y con no indicar el inicio el final de las ventas de este tipo.

En cuanto a las liquidaciones, se ha penalizado a aquellos comercios que han venido productos afectados por alguna causa que reduce su valor (tara o temporada anterior), que no han comunicado la liquidación a la Delegación o que no han cumplido con lo previsto en la normativa. Las sanciones más graves se han impuesto por superar el horario semanal de apertura de 90 horas, por abrir en domingo o festivo, por comprar productos para la venta de saldos o por no exponer los productos rebajados previamente.