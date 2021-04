Empresarios del mármol tratan los Fondos Next Generation y la IGP con el Gobierno central

Jesús Posadas Chinchilla, presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), ha participado en el encuentro empresarial con el secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz. El acto, que ha tenido lugar en la sede de Extenda Sevilla, ha contado también con la participación de Enric Millo, secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía y Carlos Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla.

El objetivo de la cita, en la que Posadas ha intervenido como representante de AEMA y sus empresas, ha sido dar la oportunidad a los participantes de plantear preguntas y asuntos de debate en torno al proceso de internacionalización de las empresas andaluzas. Junto a él, han formado parte de esta iniciativa directivos de empresas andaluzas fuertemente posicionadas como Jaime Fernández, director comercial internacional de Osborne, Juan Antonio Ballesteros, director de ventas internacional de COVAP, Germán del Real, CEO adjunto de Ayesa y Mauricio González, director general de González Byass.

Durante su intervención, el presidente de los empresarios del mármol ha indicado que “hoy, la industria de la piedra de Macael, ha dejado de ser una industria dependiente exclusivamente de los materiales locales, para pasar a un concepto global, internacional, tanto para la venta-exportaciones como también, para la compra-importaciones, y convertirse, así, en un centro internacional de transformación de la piedra natural y superficies compactas”.

Igualmente, recordó sobre los Fondos Next Generation que, en los Presupuestos Generales del Estado van a adelantar 23.000 millones, de los 140.000 que nos corresponden de la UE. Solicitó así que, dicho adelanto, esté disponible lo antes posible, puesto que las empresas no podemos perder más tiempo, -porque no disponemos de él-, para ir recibiendo estas partidas. Recalcó que es positivo que se hable de economía circular, que muchos de los fondos estén destinados a economía circular, energías renovables, futuros verdes e I+D+i, pero echa en falta, sin embargo, que haya unas partidas concretas y determinadas para la comercialización e implantación internacional.

Sobre la marca como elemento clave en el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas, Jesús Posadas comenta que “a Macael, al ser un clúster de la piedra compuesto por pymes, le resulta complicado la generación de marca de forma individual. Es por ello que creamos la Marca Macael, nuestra marca paraguas, para promocionarnos, no solo como gran zona extractora de mármol, sino también, como comarca de conocimiento en el tratamiento de la piedra en general para la realización de grandes proyectos singulares”.

Indica que el Gobierno debe seguir trabajando en los diferentes lobbies europeos por conseguir la IGP para productos no agroalimentarios, como es el caso de la piedra natural, con el que tendríamos un valor añadido fundamental para nuestro producto y nuestros proyectos.

Finalmente, puso sobre la mesa el tema de movilidad. A parte de que se trabaje en tema de la movilidad para turismo, ferias, etc. cree que, “a través de la red Conecta o Centinela, deben establecerse herramientas para que tanto empresarios, directivos, como personal altamente cualificado, puedan disponer de esa movilidad para seguir estableciendo relaciones comerciales, continuar aumentando cuota de mercado y concluir las instalaciones que requieren nuestros clientes en los diferentes países destino”.