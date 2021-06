Europa exige seguridad y sostenibilidad a la producción local pero deja pasar 'veneno'

La Unión Europea pide a los productores y comercializadoras comunitarias ofertar productos bajo unas exigencias de seguridad alimentaria y sostenibilidad, enfatizadas aún más con la nueva estrategia de ‘De la granja a la mesa’ (Farm to fork) y en las negociaciones de la Política Agraria Común, sin embargo, esas directrices para el sector agrícola local, que conllevan su correspondiente inversión pero a las que no se opone, no se imponen a los productos que se comercializan también en el ámbito europeo pero proceden de países terceros, y esto, ni mucho menos, cuenta con el respaldo de agricultores y empresas españolas.

Cada día se suceden alertas sanitarias por productos que superan los niveles máximos de residuos fitosanitarios, un ejemplo reciente es el caso detectado en Alemania en pimiento de Marruecos, concretamente publicado en el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) el pasado 1 del presente mes, y ya, como si nada. En la campaña 2006 una alerta de este tipo, sobre isofenfos metil en pimiento de Almería, que derivaba en la conocida como crisis del pimiento, supuso un gran golpe para la producción almeriense que dio lugar a un giro a su forma de cultivar.

Este sinsentido, no tiene perspectiva de corregirse, ya que como traslada Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal (Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería), ya se ha manifestado que no se impondrán requisitos las importaciones de terceros países. “Con todo esto estamos desprotegiendo nuestro producto, cumpliendo todas las garantías, y trasladando el mensaje: con nuestro producto no te vas a ‘envenenar’ pero con el que venga de Marruecos sí te vas a poder ‘envenenar’”.

“Hay mucha hipocresía”, señala Miguel Vargas, presidente de CASI y miembro de la junta directiva de Coexphal. Ésta también por parte de los supermercados que, mientras insisten en productos saludables y sostenibles y los producidos en Europa bajo esas exigencias acaban por el suelo, venden en sus lineales productos de otras zonas extracomunitarias.

Uno de los países que más daño está haciendo a los productos hortofrutícolas españoles y, en concreto almerienses y sobre todo al tomate, bajo una compentencia desleal es Marruecos, país con el que la UE tiene establecido un acuerdo de asociación comercial, que para el sector se incumple y, además, requiere de revisión tras la salida del Reino Unido de la Unión. Como recuerdan desde Coepxhal, al igual que el contingente preferencial se amplió cuando se incorporaron los países del Este, lo conveniente ahora, con 66 millones de habitantes menos, es reducirlo, ya que la situación actual es que Marruecos mantiene su cupo de entrada de tomate a la UE y además suma sus envíos independientemente al país anglosajón.

Esto ha llevado a Coexphal a emprender la acción de sensibilización ‘Origen Marruecos’, que parte de la actual crisis diplomática y humanitaria promovida desde el reino marroquí, para hacer ver a las cadenas de supermercados sus contradicciones y también concienciar al consumidor final mostrándole de forma gráfica cómo pueden identificar en el supermercado el producto de Marruecos, mediante el código de barras 611.

Dentro de 'Origen Marruecos’ se contemplan una serie de acciones para sumar a todo el sector agroalimentarios español y hacerlo partícipe. La primera de ellas ha sido remitir una carta abierta a las cadenas de supermercados. Con la llamada “¿Tragamos con todo?” se alude a la falta de coherencia de estas empresas de distribución alimentaria que sigue ofertando producto marroquí y a las administraciones públicas que continúan impasibles ante los continuos incumplimientos del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Marruecos. “Nadie cumple con su obligación”, señalan desde la asociación, que incide en que desde el país africano tienen “autopista para vender, mientras los productores de Almería están ‘muriendo’ poco a poco”. José Martínez Portero, presidente de Unica Group y miembro también de la directiva de Coexphal, insiste en que hay una desprotección salvaje por parte del Gobierno español, mientras el gobierno marroquí sí protege lo suyo, así cita como ejemplo que la desaladora más grande se está levantando sobre Agadir (Marruecos) y lo está haciendo su país.

Como detallan en Coexphal, las importaciones de un país tercero como Marruecos crecen cada año, sobrepasa los contingentes, pero además sus costes de producción son tan bajos que incluso pagando los aranceles siguen teniendo una posición de ventaja. Ya comercializa en la Unión Europea más tomate que Almería. En España la importación de frutas y verduras de Marruecos ha crecido un 40% en 5 años; es el primer proveedor de España con 304 millones de euros durante el primer trimestre de este año. La peor parte se la lleva el tomate, pero afecta también al calabacín, a la sandía, a los frutos rojos, el aceite de oliva, la fruta de hueso o al pescador.

Para Luis Miguel Fernández, “el sector, el mismo que todos han aplaudido en pandemia, que se ha declarado esencial y estratégico, que ha sido ejemplo de profesionalidad y ha dado lo mejor de sí para garantizar el abastecimiento de alimentos básicos, necesita soluciones. Hoy por hoy no competimos en igualdad de condiciones, sufrimos una competencia desleal que puede llevarnos a la desaparición del principal motor económico de la provincia de Almería y de otras zonas productoras de España”.