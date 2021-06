Extenda apuesta por Latinoamérica como oportunidad en Canal Contract

Exportaciones del sector hábitat

Las exportaciones andaluzas del sector hábitat alcanzaron los 81 millones en los tres primeros meses de 2021, un 22,9% más que el mismo periodo del año anterior, registrando un récord histórico desde que existen datos homologables (1995). No obstante, estas cifras no reflejan la totalidad del negocio exterior del Canal Contract, pues éste incluye servicios de ingeniería, construcción y decoración que no se contabilizan en estadísticas oficiales.

El sector hábitat andaluz exportó principalmente muebles y mobiliario médico-quirúrgico, con 44 millones entre enero y marzo de 2021, el 55% del total y creciendo un 31%; seguido de máquinas y aparatos eléctricos, con 9,5 millones y el 11,7%; productos textiles confeccionados y juegos, con 8,7 millones y el 10,7%, que cuadriplica sus datos con un alza del 302%; y calderas y máquinas mecánicas, con 6,1 millones de euros y el 7,6%, que dobla sus ventas con un aumento del 102%.

Estas ventas llegan a países de tres continentes en sus diez primeros destinos, que encabeza Francia, con 31 millones exportados, el 37,7% del total; seguida de Portugal, con 8,6 millones (10,6%) y un crecimiento del 6,1%; Alemania, que también sube, un 51% hasta alcanzar los 7,7 millones (9,5%); y en cuarto lugar, el primer mercado extracomunitario, Estados Unidos, con 4,1 millones (5,1%).