El Foro Binomio Agua Energía reúne a 200 asistentes en su primera jornada en Almería

El Foro Binomio Agua y Energía arrancó en la mañana del jueves en el Museo Arqueológico de Almería congregando a abogados y empresarios almerienses en unas jornadas que se llevarán a cabo entre jueves y viernes con la participación de 38 ponentes que tratarán los temas relevantes al agua y a las energías desde el ámbito jurídico y financiero.

Las jornadas en el día de su estreno suscitaron gran interés, ya que han sido cerca de 200 los inscritos que acudieron a las jornadas para ampliar sus conocimientos acerca de las soluciones tecnológicas y oportunidades para optimizar la histórica relación entre el agua y la energía. Se trata de la primera acción que ha puesto en marcha la plataforma de análisis, investigación y difusión que han creado las Cátedras de Derecho de las Universidades de Almería, Barcelona y Granada con el objetivo de desarrollar iniciativas conjuntas en el ámbito de la gobernanza y regulación de las materias relativas a los sectores del agua y de la energía.

La delegada del Gobierno andaluz, Aránzazu Martín, destacó al inicio de la jornada que “Almería es una gran tierra de oportunidades en distintas fuentes energéticas. Pero no sólo de oportunidades como las que ofrecen las eólicas o solares, sino tierra de innovación gracias a entidades, tanto públicas como privadas, que están desarrollando en nuestra provincia distintas fuentes de energía renovables que van más allá de las convencionales, como pueden ser el hidrógeno verde o la geotermia”.

De ahí nace el propósito de organizar este Foro en Almería, no solo dirigido a juristas, sino que está abierto a otras disciplinas e instituciones, como señaló Esteban Arimany, abogado del Estado en Almería y coordinador del Foro. “La normativa ya existe, pero en muchas ocasiones la regulación va por detrás de lo que exige la sociedad y resulta necesario contar con investigadores que impulsen a los reguladores a plasmarlo en los boletines oficiales”. Aparte de esto hay temas como la propia simplificación administrativa, “donde tenemos una tarea importante por delante. Por ejemplo, si queremos instalar una planta fotovoltaica, conseguir que los permisos no se retrasen. En eso, entre otras cosas, consisten los aspectos de mejora para los que nos dedicamos a la gobernanza y legislación”. Además, Esteban Arimany señaló la importancia de destacar que no se trata de un foro oportunista teniendo en cuenta la crítica situación provocada por la falta de agua “es un foro que se proyecta desde el pasado, cuando la situación ya era grave”.

Esteban Arimany, Abogado de Estado de Almería "En muchas ocasiones la regulación va por detrás de lo que exige la sociedad”

Durante el transcurso de la mañana, los diversos ponentes desarrollaron una variedad de aspectos de relevante interés en lo que se refiere al binomio agua y energía. Estanislao Arana, codirector del Foro Almería 2023 y director académico del Foro de la Economía del Agua, concluyó este bloque centrando su intervención en los retos jurídicos a los que se enfrentan las centrales hidroeléctricas reversibles. “La ley de cambio climático establece una indicación muy clara de introducir las energías renovables en el sistema eléctrico. Una de las que tiene más tradición en España es la energía hidroeléctrica”, ha explicado el experto. “De hecho, en 1940, este sistema suponía el 92% de la producción energética nacional, mientras que en la actualidad representa el 17%. Con las centrales reversibles, ahora podemos generar energía eléctrica sin consumir más agua”, añadió.

La segunda jornada del Foro continuará con expertos en la materia y tendrá lugar una Mesa Sectorial protagonizada por agentes del sector agrario e industrial con el respaldo de HIDRALIA, COEXPHAL, Cajamar, Cosentino, Cámara de Comercio de Almería, GALASA, Michelin, Asempal, como patrocinadores.