Frutas y hortalizas, aliados contra la COVID-19

Muchas hortalizas contienen activos clave, como las vitaminas A, C, B6 y B9, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario. El pimiento rojo es rico en vitamina A, C, B9 y es fuente de vitamina B6; el tomate es fuente de vitamina C; el calabacín es fuente de vitamina B9 y el melón es rico en vitaminas A y C