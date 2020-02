GO Ideas arranca en Almería en el diseño de infraestructuras ‘eco’

El Grupo Operativo Ideas, que pretende alcanzar una horticultura más sostenible implementando medidas agroambientales que maximicen la productividad de los cultivos a través de la intensificación de los procesos ecológicos mediante la biodiversidad funcional, aterriza en la provincia almeriense.

Las zonas de horticultura intensiva son especialmente vulnerables frente a plagas y enfermedades de los cultivos, porque no hay enemigos naturales que las frenan. De ahí, que este grupo operativo promueva la plantación de vegetación autóctona alrededor de los cultivos, sirviendo de refugios para la fauna auxiliar contra plagas. Como trasladan desde Coexphal, asociación que forma parte del grupo, éste ya ha comenzado a trabajar con agricultores en Almería en el diseño y la plantación de infraestructuras ecológicas en sus invernaderos.

Se prevé que los setos vivos en el entorno de los invernaderos sirvan de barreras fitosanitarias

Tal y como también se explica en una de las fichas de transparencia de Cajamar, que también participa en el grupo, se espera que el establecimiento de setos vivos en los alrededores de los invernaderos sirvan como barreras fitosanitarias y contribuyan a conservar y favorecer la presencia de insectos beneficiosos cerca de los cultivos. Por otra parte, detalla que los efectos beneficiosos que se esperan cuando se establece un seto no son inmediatos. En primer lugar, es necesario esperar a que las plantas alcancen su porte y se establezca un equilibrio ecológico adecuado entre las plantas, los insectos que se alimentan de ellas y los enemigos naturales de estos insectos, para poder ver los resultados, y esto necesita un poco de tiempo. Además, es necesario comprender que la magnitud de estos resultados va a depender mucho de la calidad del entorno que se tiene cerca de cada explotación, es decir, un solo seto de vegetación inmerso en un mar de plástico no va a ser igual de efectivo que si muchos agricultores en una zona en concreto decidieran acometer este tipo de actuaciones creando un auténtico flujo de insectos beneficiosos entre invernaderos. Aunque no se sea capaz de cuantificar los efectos positivos derivados del establecimiento de una infraestructura ecológica, todas las medidas que se adopten en este sentido van a mejorar el ecosistema, de acuerdo al texto de Cajamar.

Los objetivos principales de GO Ideas son reducir el uso de fitosanitarios e incrementar la biodiversidad funcional, reducir también el uso de la fertilización mineral e incrementar la biodiversidad del suelo, crear un grupo focal y analizar las medidas agroambientales que se están aplicando en España, elaborar manuales de buenas prácticas, y, por último, restaurar en la medida de lo posible la biodiversidad perdida y la funcionalidad de la biodiversidad en la provisión de servicios. Para conseguirlos, una de las principales herramientas es el control biológico. En este sentido, a finales del pasado año, técnicos de Coexphal e Ifapa realizaron en la sede de la última en La Mojonera una actividad formativa del GO Ideas destinada a técnicos y agricultores para destacar la importancia de las infraestructuras ecológicas en la mejora del control biológico en los invernaderos.

En el grupo colaboran entidades de Cataluña, Alicante, Murcia y Almería, para dar forma a las plantaciones de setos, tanto entre invernaderos como al aire libre. Así, el GO Ideas está compuesto por la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), la cooperativa alicantina Surinver, la empresa Intersemillas, Fundación Cajamar, Coexphal, Agrícola Maresme, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), el Instituto de Investigación Agraria de Andalucía (Ifapa), y el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA) de Cataluña.