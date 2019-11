El Grupo Cajamar cierra el tercer trimestre con un beneficio de 82 millones

El Grupo Cajamar sigue sumando al cierre del tercer trimestre del año. El crecimiento del volumen de negocio y la moderación de los gastos de explotación, entre otros, elevan el resultado antes de impuestos hasta los 111,9 millones de euros, un 39,9 % más que el obtenido al tercer trimestre del año anterior, mientras que el resultado consolidado neto asciende a 82,06 millones de euros, un 17,2% más.

A pesar del continuado entorno desfavorable de tipos de interés, el Grupo Cooperativo Cajamar incrementa en un 1,3 % su margen de intereses, gracias al aumento de la inversión crediticia sana y a la contención de los costes financieros.

El margen bruto aumenta un 29% interanual favorecido por los resultados por operaciones financieras y por el incremento interanual de los resultados de sociedades con alianzas estratégicas en un 11,4%.

La inversión crediticia sana aumenta un 1,4 %, destinándose el 44,1 % de la financiación a empresas y sector agroalimentario

Por su parte, el dinamismo de los ingresos y la moderación de los gastos de explotación contribuyen al aumento del margen de explotación en un 67,6 % y, por tanto, a la mejora en 12,29 puntos porcentuales en la ratio de eficiencia que se sitúa en el 46,7 %.

Los activos totales en balance registran un crecimiento interanual del 6,8 % hasta los 45.621 millones de euros y el volumen total de negocio gestionado se sitúa en 77.168 millones de euros, un 3,6 % más.

Los recursos minoristas de balance crecen el 8,7 %, contribuyendo a ello la evolución de las cuentas a la vista que lo hacen en un 13 %. A su vez, la positiva actividad en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro incrementan los recursos fuera de balance un 3,7 %. De esta manera, los recursos gestionados minoristas aumentan en 2.587 millones anotando un crecimiento interanual del 8 %.

El Grupo Cajamar prosigue su financiación al sistema productivo español y a familias, con un crecimiento de la inversión crediticia sana del 1,4 % interanual, hasta los 29.123 millones de euros, destinando el 44,1 % del crédito concedido a empresas y sector agroalimentario.

Por volumen de negocio, el Grupo Cooperativo Cajamar se sitúa en la undécima posición del ranking de entidades significativas españolas y ocupa la séptima por margen bruto. Asimismo, mantiene su posicionamiento como entidad referente para el sector agrario, con una cuota de mercado nacional del 14,45 %, gracias a la estrecha relación que mantiene con todos los agentes del sector, a su amplia y especializada oferta de productos y servicios para toda la cadena agroalimentaria, y a su importante actividad de transferencia de conocimiento a empresas, cooperativas y productores.

Respecto al tercer trimestre del año anterior, el Grupo Cajamar mejora sus cuotas de mercado en el sistema financiero español, tanto en inversión, con el 2,89 %, como en depósitos, con el 2,27 %, como resultado de la actividad comercial desarrollada por sus 5.486 profesionales, a través de sus 962 oficinas y agencias, 1.546 cajeros y sus canales de banca digital, app y banca móvil.

Grupo Cajamar prosigue saneando su balance, fortaleciendo las coberturas de riesgo de crédito, y en consecuencia mejorando su calidad crediticia, destinando gran parte de las plusvalías generadas al saneamiento de pérdidas por deterioro de activos. De este modo, mejora la tasa de cobertura de la morosidad y la sitúa en el 47,55 %.

La continua mejora de la gestión de los riesgos dudosos totales, con una reducción del 19,7 % respecto al tercer trimestre del año anterior –518,8 millones de euros menos-, minora en 1,61 puntos porcentuales la tasa de morosidad, que queda en el 6,63 %. De otra parte, el volumen de los activos adjudicados brutos mantiene su paulatino descenso, anotando una disminución interanual del 7,1 %, elevándose la tasa de cobertura de los activos adjudicados hasta el 53,04 %, incluyendo las quitas producidas en el proceso de adjudicación.

En los nueve primeros meses de 2019, el Grupo Cooperativo Cajamar sigue elevando su posición de solvencia y liquidez. El coeficiente de solvencia phased in se eleva hasta el 14,83 %, con una alta calidad de los recursos propios computables; mientras que la ratio CET 1 phased in asciende hasta el 13,14 %, y la fully loaded, hasta el 12,41 %. De esta manera, supera holgadamente los niveles exigidos por el supervisor con un exceso en el cumplimiento de requerimientos (phased in) de 833 millones de CET 1, de 490 millones de T1 y de 420 millones en solvencia.

A su vez mantiene un confortable nivel de financiación mayorista y una cómoda posición de liquidez con un volumen de activos líquidos disponibles de 7.670 millones de euros, una ratio de cobertura de liquidez (LCR) que se sitúa en el 216,96 % y una ratio de financiación estable neta (NSFR) en el 127,60 %, cumpliendo así los límites exigidos por la Autoridad Bancaria Europea. Asimismo cuenta con vencimientos cubiertos durante los próximos años, libre acceso a los mercados y alta capacidad de generación de activos líquidos -capacidad de emisión de cédulas por 3.361 millones de euros-.

La actividad comercial del Grupo Cooperativo Cajamar sitúa la experiencia del cliente en el centro del negocio, ofreciendo productos y servicios de valor a los más de 3,4 millones de clientes del Grupo de los que 1,5 millones están vinculados, y avanza en su estrategia de digitalización con 792.000 clientes digitales -un 13 % más que el mismo trimestre del año anterior-, 497.000 usuarios de banca móvil -un 18 % más- y 252.000 clientes de la cuenta Wefferent -para clientes que prefieren realizar sus operaciones directamente en canales digitales, sin comisiones y con tarjeta gratuita-, que en su caso crecen un 43 %.