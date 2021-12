Hallan la forma de acabar con los hongos en el espárrago

La región andaluza cuenta a día de hoy con una superficie que supera ya las 10.000 hectáreas destinadas al espárrago. Un cultivo que tiene su cuna en la provincia de Granada, con más de 7.000, pero que en Almería a pesar de que está a la cola en presencia de la comunidad, sí es cierto que en los últimos años ha sido la que más ha subido. Un incremento que se produjo en el año 2016, cuando pasó de golpe de contar con de una treintena a 48, en torno a un 30% más. Desde entonces, la subida ha sido contenida, leve, y lo que parecía erigirse como un cultivo alternativo sigue siendo hoy eso, una posibilidad, sumando a 2021 un total de 60 hectáreas, dos más que en 2020.

Eso sí, Almería ha sido protagonista en estas últimas semanas en lo que corresponde a este cultivo, pero desde el ámbito de la investigación, pues varios equipos de investigación de los centros Las Torres (Sevilla), La Mojonera (Almería) y Camino del Purchil (Granada) del IFAPA han desarrollado un sistema de control preventivo para detectar hongos que dañan al espárrago en plantas, suelo y agua de riego. Esto permite conocer si el sustrato y el líquido sufren de un alto riesgo de infestación antes de la plantación. Para esta detección los expertos han aplicado PCRs muy precisas, que incluyen fluorescencia.

Los investigadores han identificado por primera vez el agua de riego como fuente de infección. “El suelo de cultivo y el material vegetal procedente de viveros se señalaban como posibles orígenes; pero con el uso de las llamadas qPCRs diseñadas en este trabajo se añade el agua de riego de las fincas como un potencial factor de propagación de los hongos en las fincas de espárrago”, responde a la Fundación Descubre la investigadora Nieves Capote, autora principal del estudio ‘Potential inoculum sources of Fusarium species involved in asparagus decline syndrome and evaluation of soil disinfestation methods by qPCR protocols’, publicado en la revista Pest Management Science.

El trabajo se desarrolló en campos de cultivo de Granada y se centró en tres especies del hongo Fusarium involucradas en la enfermedad (F. proliferatum, F. oxysporum y F. redolens). El equipo buscó campos con síntomas de decaimiento del espárrago –una pérdida de vigor que a veces provoca la muerte- y recolectó muestras de plantas sanas y enfermas, suelo y agua de riego.