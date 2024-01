Hispatec Agrointeligencia incorpora a su accionariado a Three Hills

Hispatec Agrointeligencia, empresa especialista líder en software y tecnología agroalimentaria ("AgriFood Tech") para el segmento de cultivos de alto valor (incluyendo frutas, verduras, hortalizas, olivos, viñedos, y frutos secos) y Three Hills, una innovadora casa de inversión y con la certificación B Corporation, se enorgullecen de anunciar el acuerdo al que han llegado para la entrada de la firma de inversión en el accionariado de la tecnológica. Tras una notable trayectoria de crecimiento en los últimos años, Hispatec entra ahora en una nueva fase de desarrollo en colaboración con Three Hills como socio estratégico, con financiación adicional disponible para apoyar el desarrollo de nuevos productos y la expansión a nuevos mercados. Esta operación supone la tercera inversión de Three Hills en España, un mercado geográfico clave en el que la firma tiene previsto invertir más capital en los próximos años. Además, esta inversión supone la primera operación de la nueva plataforma de impacto de Three Hills.

Con un volumen de más de 30.000 millones de euros anuales, el mercado español de cultivos de alto valor es el mayor de Europa. Hispatec ha desarrollado su gama de productos en respuesta a las exigentes necesidades del sector hortofrutícola y, aunque su mayor presencia sigue estando en España, Hispatec ha ampliado su alcance global en los últimos cinco años y cuenta con más de 600 clientes en todo el mundo, con una presencia notable y creciente en América Latina. Su amplia gama de productos innovadores abarca toda la cadena de valor agroalimentaria, desde la semilla hasta el punto de venta final, lo que la convierte en la oferta más completa, integrada y especializada de soluciones de software y tecnología agroalimentaria centradas en el mercado de los cultivos de alto valor.

Los productos de Hispatec sirven como piedra angular para mejorar la eficiencia de las operaciones de sus clientes, lo que a su vez conduce a una reducción de (i) la pérdida alimentaria; (ii) el consumo de agua, energía y fertilizantes; así como, (iii) las emisiones de gases de efecto invernadero. La misión de la empresa es aumentar la eficiencia y la sostenibilidad de la producción agrícola, la transformación industrial y distribución, lo que se alinea estrechamente con la propia tesis de impacto de Three Hills, centrada en la creencia de que existe un paralelismo entre la generación de valor medioambiental y/o social y el crecimiento financiero positivo.

Desde la satisfacción de la creciente demanda mundial de productos frescos hasta el aumento de la demanda de trazabilidad por parte de los consumidores y los organismos reguladores, así como el impulso de productos más sostenibles, los vientos de cola del mercado para soluciones de software como las de Hispatec son amplios y crecientes. Three Hills trabajará estrechamente con la dirección y el CEO de Hispatec, José Luis Molina, utilizando sus palancas de creación de valor para impulsar el crecimiento a través del desarrollo de nuevos productos basados en estas tendencias globales, así como a través de fusiones y adquisiciones estratégicas en un sector ya fragmentado, especialmente para apoyar la expansión geográfica. La compañía ya ha entrado en una interesante joint venture en Chile, y el mercado latinoamericano en general representa una gran oportunidad para Hispatec, ya que los cultivos de alto valor generan un negocio de más de 150.000 millones de dólares al año.

José Luis Molina, Consejero Delegado de Hispatec, señaló: "Tras el fuerte crecimiento del negocio en los últimos años, decidimos que era el momento adecuado para encontrar un socio estratégico que acompañase a la compañía en su siguiente fase de expansión. Creemos que Three Hills cuenta con la experiencia, la vocación y los recursos necesarios para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo de convertirnos en un actor aún más destacado en el mercado mundial del AgriFood Tech. Nuestra estrategia de crecimiento se desarrolla en dos dimensiones; en primer lugar, persistiremos en la innovación mediante el desarrollo de nuevos productos, contribuyendo activamente a un sector agroalimentario más sostenible a nivel económico, social y medioambiental y racionalizando la cadena de valor agroalimentaria para empresas y agricultores; en segundo lugar, en el frente financiero, aspiramos a mejoras operativas y a la expansión de nuestros mercados para fortalecer nuestra posición financiera. Este planteamiento refleja nuestro compromiso de equilibrar unas contribuciones económicas, sociales y medioambientales significativas, con unos resultados financieros sólidos, demostrando que la innovación responsable es esencial para el avance de nuestro sector."

Marco Anatriello, socio de Three Hills, comentó: "Estamos encantados de embarcarnos en este nuevo capítulo con Hispatec, cuya profunda experiencia en el sector e innovadora cartera de productos la convierten en una de las empresas más prometedoras del mercado mundial de AgriFood Tech. Las diversas oportunidades de crecimiento identificadas, que van desde la racionalización del producto hasta la expansión del mercado en América Latina, coinciden con nuestra visión de crear un impacto duradero en el sector del AgriFood Tech. Es importante destacar que España cuenta con un vibrante ecosistema empresarial, y estamos encantados de estar de vuelta en el mercado proporcionando soluciones de financiación flexibles a empresas españolas."

Stefanie Kneer, Directora de Sostenibilidad y ESG de Three Hills, añadió: "La inversión en Hispatec es un hito importante para nuestra plataforma de impacto, basada en la historia de la empresa de respaldar modelos de negocio sostenibles preparados para el crecimiento a largo plazo. Hispatec contribuye al valor medioambiental y social al promover una producción y comercialización de bienes agrícolas frescos más eficiente con los costes y el uso de recursos, beneficiando así a la comunidad y el medioambiente."