Hispatec digitalizará la mayor planta de procesado de pistacho de Europa

Grupo IberoPistacho elige a Hispatec Agrointeligencia para digitalizar la cadena de valor del pistacho con el objetivo de maximizar el rendimiento de las operaciones, fortalecer la posición competitiva de sus socios y cumplir con los exhaustivos estándares marcados por productores, industria y sociedad.

IberoPistacho comenzó su andadura en 2015 y fue en 2021 cuando llevó a cabo la construcción de la planta procesadora de pistacho, por lo que ya está gestionando la cosecha de cerca de 100 socios productores de pistacho y se encuentra abierto a nuevas incorporaciones hasta cubrir el cupo. La nueva planta de procesado de pistacho del grupo, situada en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) y en la que han invertido cinco millones de euros, es la más grande de Europa tanto por maquinaria como por volumen. Con la incorporación de la planta de procesado, Grupo IberoPistacho se convierte en un proveedor 360º del pistacho, desde el cultivo hasta el procesado del fruto y su posterior comercialización, y reafirma su compromiso con sus productores: obtener el máximo rendimiento en toda la cadena de valor del cultivo.

En la búsqueda de un producto homogéneo y de calidad con el que competir en el mercado, los socios de la planta procesadora disfrutarán, entre otros derechos, de un manejo de cultivo y seguimiento de sus explotaciones personalizados, así como una trazabilidad óptima del campo a la mesa, que transmita la confianza en el producto a los clientes y una gran seguridad a los productores. La primera ampliación ya está cerrada, superándose las expectativas de la empresa que intuye que tendrá que cerrar el cupo antes de lo previsto, pues la oferta de incorporación está limitada a dieciséis mil hectáreas.

Para alcanzar esos objetivos, Grupo IberoPistacho ha decidido contar con Hispatec Agrointeligencia, líder en la transformación digital de la agricultura de alto valor en España, para llevar a cabo un proceso de digitalización de la cadena de valor del pistacho. El proyecto se implementará en varias fases y la primera etapa ya se encuentra activa. Esta primera fase se ha centrado en la implantación de ERPagro, el software modular de Hispatec para la gestión de la postcosecha que incluye, entre otros, la digitalización de pedidos, la gestión de socios, el control de la trazabilidad de planta, y la gestión de procesos de compras y transformación.

El sector del pistacho, y en general el de los frutos secos, avanza imparable y la superficie de cultivo ha aumentado considerablemente: de unas 15.000 has en 2016 a casi 60.000 has en 2022. Para conseguir un pistacho rentable, sostenible y de alta calidad que requiere el consumidor (calibre, abertura de fruto y blancura de cáscara) es necesario el máximo rigor en todos los procesos, así como la comunicación y transparencia entre todos los agentes que intervienen en la cadena que aporta valor. La digitalización de procesos agrícolas y el uso de datos en la toma de decisiones se presentan como elementos sine qua non para optimizar el uso de recursos, cuidar el medio ambiente y ser competitivos.