IBMA España insta a Bruselas agilizar los procesos de registro de soluciones biológicas para la agricultura

Agilizar los procesos comunitarios de registro que se exigen actualmente para permitir la comercialización de un nuevo producto dirigido al control de plagas y enfermedades agrícolas ha sido la principal demanda expresada por IBMA España en el transcurso del debate organizado por la eurodiputada socialista Clara Aguilera, que se celebró el pasado viernes en la oficina de España del Parlamento Europeo, en torno al contenido del futuro Reglamento Europeo de Uso Sostenible de fitosanitarios (SUR, por sus siglas en inglés).

IBMA España, representada por su comité, remarcó a Aguilera la necesidad urgente de reducir los trámites de registro para la comercialización de nuevas soluciones biológicas que permita a los agricultores europeos disponer de herramientas alternativas a los productos convencionales de protección de cultivos que progresivamente se retiran del mercado.

Innovación hecha en Europa

Durante su intervención en el debate, Marisé Borja, en representación de IBMA, recordó que la innovación biotecnológica en Europa corre el serio el peligro de quedarse bloqueada a consecuencia de la excesiva burocracia, mientras que en otros países no comunitarios, como Brasil, una nueva solución biológica recibe la autorización de comercialización tras superar un proceso de registro que no dura más de dos años. “La Comisión, a través de la estrategia “De la Granja a la Mesa”, propone una transición ecológica fundamentada en la reducción de químicos y en el fomento del control biológico, pero si no se hace nada para facilitar la puesta en el mercado de las soluciones biológicas que ya tenemos en lista de espera será muy difícil garantizar los objetivos de sostenibilidad en la agricultura en Europa”, aseguró Borja, quien explicó que “si no se agilizan los procesos de registro, nos vamos a encontrar con muchas innovaciones biotecnológicas desarrolladas en Europa que no podrán utilizarse en beneficio de los productores de la UE”.

IBMA España también manifestó su interés por no demorar la aprobación del Reglamento Europeo de Uso Sostenible de Fitosanitarios, porque este reglamento supondrá un respaldo legal al desarrollo del biocontrol en Europa. Si finalmente los peores presagios se confirman y el reglamento no se aprueba antes de que finalice en 2024 la actual legislatura del Parlamento Europeo, habrá que comenzar de cero todo el proceso de debate político. “Si no tenemos pronto este reglamento tan importante para el futuro del biocontrol en Europa, perderemos una oportunidad histórica”.

IBMA: el biocontrol en España

IBMA España es una asociación de ámbito estatal que representa y defiende los intereses de las empresas del sector de la biotecnología aplicada a la agricultura que fomentan el uso del biocontrol para combatir plagas y enfermedades, por ser un método 100% sostenible, inocuo para la salud de los seres vivos y respetuoso con los recursos naturales.

El biocontrol, o control biológico, se define como el uso de tecnologías naturales (directamente o idénticas si son sintéticas) e incluyendo el uso consciente de organismos vivos para el control de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas y ornamentales, es un recurso ecosistémico clave para la producción sostenible de la agricultura, en el cual se aprovechan los enemigos naturales de las plagas y enfermedades para reducir poblaciones, suprimirlas o mitigar sus daños.

La asociación IBMA España está constituida por un total de 26 empresas que producen y comercializan todo tipo de soluciones biológicas aplicadas a todos los tipos de cultivos agrícolas y ornamentales presentes en España, tanto protegidos como al aire libre: Agrobío, Andermatt Iberia SL, Biobest Sistemas Biológicos SL, BIOMIP, CBC Iberia SAU-Biogard, Certis Belchim BV sucursal para España y Portugal, Daymsa, Sanidad Agrícola Econex SL, GMW Bioscience SL, Gowan Española Fitosanitarios SL, IDEBIO, Kenogard, Koppert España, Manica Cobre SL, OpenNatur, SEDQ, Suterra, Symborg, Syngenta, Syntech Research España, Trichodex SL, UPL Iberia, NUFARM, Vali Consulting GmbH, y Lainco.